Tiện ích khách sạn hoàn thiện chuẩn sống cao cấp tại Hoàng Huy Green River

Sức hút của một khu đô thị không chỉ được đánh giá qua quy mô hay số lượng tiện ích mà còn ở khả năng mang đến những trải nghiệm sống trọn vẹn. Đó là lý do nhiều khu đô thị tích hợp trên thế giới không chỉ phát triển nhà ở mà còn bổ sung khách sạn, căn hộ dịch vụ, văn phòng và thương mại trong cùng một không gian. Theo các đơn vị tư vấn uy tín, xu hướng tích hợp nhiều chức năng đang giúp các khu đô thị nâng cao hiệu quả khai thác và gia tăng giá trị vận hành sau khi hoàn thành.

Đi theo hướng phát triển này, Hoàng Huy Green River đã đưa khách sạn Citadines Riverside Hải Phòng vào quy hoạch ngay trong khu đô thị, nhằm thu hút nhóm chuyên gia, khách công tác và khách lưu trú trung, dài hạn làm việc tại Hải Phòng.

Hình ảnh 3D khách sạn Citadines Riverside Hải Phòng tại nội khu dự án Hoàng Huy Green River

Khác với mô hình khách sạn độc lập, Citadines Riverside Hải Phòng được quy hoạch ngay trong lòng khu đô thị, tích hợp sẵn các tiện ích như bể bơi bốn mùa, phòng gym, khu chăm sóc sức khỏe, nhà hàng cao cấp và nhiều dịch vụ đi kèm. Đây không chỉ là không gian phục vụ khách lưu trú mà còn bổ sung thêm chuỗi tiện ích cao cấp cho cộng đồng cư dân Hoàng Huy Green River.

Việc sở hữu một khách sạn tiêu chuẩn quốc tế ngay trong nội khu được xem là mang lại nhiều giá trị thiết thực. Cư dân có thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ đối tác, tiếp đón người thân hay sử dụng các dịch vụ ẩm thực, thư giãn mà không cần di chuyển vào trung tâm thành phố.

Tiến độ thi công khách sạn cuối tháng 7/2026

Đối với một dự án thấp tầng ven sông như Hoàng Huy Green River, đây là lợi thế không dễ bắt gặp trên thị trường Hải Phòng, khi phần lớn các khu đô thị hiện nay vẫn tập trung phát triển nhà ở và các tiện ích cơ bản.

Đón đầu nhu cầu lưu trú của đội ngũ chuyên gia

Song hành với quá trình hình thành trung tâm hành chính mới và sự phát triển của các khu công nghiệp lớn như VSIP Hải Phòng, Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên đang thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và đối tác doanh nghiệp đến làm việc. Cùng với đó là nhu cầu lưu trú dài ngày, sử dụng dịch vụ và tiếp đón đối tác ngay gần nơi làm việc.

Trong khi nhu cầu ngày càng gia tăng, nguồn cung khách sạn và căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực Thủy Nguyên vẫn còn khá hạn chế. Thực tế này khiến nhiều chuyên gia phải lựa chọn lưu trú tại khu vực trung tâm Hải Phòng hoặc các địa điểm cách xa nơi làm việc, kéo theo thời gian di chuyển và những bất tiện trong quá trình công tác.

Sự xuất hiện của Citadines Riverside Hải Phòng vì thế không chỉ hoàn thiện hệ tiện ích của Hoàng Huy Green River mà còn đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường. Với vị trí kết nối thuận tiện đến VSIP Hải Phòng, Nam Cầu Kiền và trung tâm hành chính mới, khách sạn mang đến lựa chọn lưu trú chất lượng cao ngay gần nơi làm việc của đội ngũ chuyên gia.

Lưu trú chất lượng cao tại Citadines Riverside Hải Phòng. Ảnh phối cảnh

Không dừng lại ở chức năng lưu trú, dòng khách thường xuyên từ khách sạn còn có thể góp phần gia tăng sức sống cho toàn khu đô thị. Các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng dịch vụ sẽ có thêm nguồn khách ổn định bên cạnh cộng đồng cư dân, tạo nên nhịp sống sôi động và gia tăng hiệu quả khai thác của toàn dự án.

Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm nhà ở, Hoàng Huy Green River từng bước hình thành một hệ thống có khả năng tạo dòng khách, từ đó mở rộng khả năng khai thác cho các sản phẩm thương mại. Lợi thế này được củng cố khi từng hệ tiện ích được khai trương và đưa vào vận hành.

“Minh chứng là đầu tháng 4 năm nay, những cư dân đầu tiên đã chuyển về sinh sống. Tiếp đó là Công viên ven sông Golden Park, Cụm sân Pickleball số 1 đã đi vào hoạt động cùng nhiều tiện ích khác đang tiếp tục được hoàn thiện. Khi Citadines Riverside Hải Phòng đi vào vận hành, khu đô thị sẽ có thêm một nguồn khách lưu trú thường xuyên, góp phần hình thành một cộng đồng sử dụng dịch vụ đa dạng thay vì chỉ giới hạn ở cư dân”, đại diện Chủ đầu tư Hoàng Huy chia sẻ.

Trong chu kỳ phát triển mới của Thủy Nguyên, khi nhu cầu lưu trú chất lượng cao tiếp tục gia tăng cùng dòng vốn đầu tư và sự hiện diện của các doanh nghiệp quốc tế, một khu đô thị vừa có cư dân, vừa có khách lưu trú, vừa có hệ thống dịch vụ vận hành đồng bộ được giới đầu tư đánh giá là sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc duy trì sức sống và gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian. Vì thế, dự án khách sạn Citadines Riverside Hải Phòng được đánh giá không chỉ là một khách sạn nội khu, mà còn là cấu phần góp phần hoàn thiện mô hình phát triển của Hoàng Huy Green River theo hướng hiện đại, đa chức năng và có khả năng khai thác bền vững.

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Hoàng Huy Green River

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

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(Nguồn: Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy)