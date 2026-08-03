Khác với những show trước đây khi tìm kiếm một hình mẫu phụ nữ lý tưởng, lần này nhà thiết kế Chung Thanh Phong chọn cách tôn vinh 80 người phụ nữ với 100 thiết kế khác nhau, để mỗi người giữ nguyên vẻ độc bản của riêng mình. Sự kiện thu hút gần 400 khách mời là gương mặt nổi bật trong giới thời trang, âm nhạc, điện ảnh

Chị em Minh Tuyết - Hà Phương, vợ chồng hoa hậu Khánh Vân, á hậu Thủy Tiên, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, diva Hà Trần và vợ chồng diễn viên Anh Đức - Anh Phạm.

Ý tưởng xuyên suốt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hình ảnh lan đột biến - loài hoa được ví như biểu tượng của sự không lặp lại, khi mỗi cá thể là một tuyệt tác không thể sao chép. Từng thiết kế trong BST được phát triển như một nhân vật độc lập, với chất liệu và phom dáng riêng, trong đó điểm nhấn là những đóa lan thêu tay hoàn toàn bằng hàng nghìn mũi chỉ chuyển sắc, tái hiện chiều sâu và sức sống của hoa thật, mất hơn 6 tháng chế tác.

Hoa hậu Ý Nhi, Quế Anh, ca sĩ Lohan, Chi Pu, Hari Won và Trang Pháp trên thảm đỏ.

Show quy tụ nhiều gương mặt của làng người mẫu Việt qua nhiều thế hệ như Lan Khuê, Hà Anh, Võ Hoàng Yến, á hậu Hương Ly cùng các người mẫu trẻ Lại Mai Hoa, Huỳnh Tú Anh.

Show chia 2 phần, mở đầu bằng các thiết kế may sẵn rồi chuyển sang đầm dạ hội cao cấp làm thủ công. Hoàng Thùy xuất hiện như một thiên thần nội y.

Hoàng Thùy xuất hiện gây bất ngờ:

Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai trò vedette mở màn phần 2, trong thiết kế quây ngực đính cánh hoa 3D. Phom dáng chủ đạo được phát triển từ cấu trúc cánh hoa lan kết hợp đường nét cơ thể, sử dụng kỹ thuật draping trên chất liệu lụa liquid và gia cố bằng corset 3D định hình.

Hoàng Thùy, Kỳ Duyên, Phương Linh, Quỳnh Châu, Lại Mai Hoa và Quỳnh Anh.

Những đóa hoa thêu tay trên trang phục được xử lý bằng kỹ thuật chuyển sắc nhiều lớp, thực hiện trong hơn 6 tháng, nhằm tạo chiều sâu và độ bắt sáng dưới ánh đèn sân khấu. Bộ sưu tập cũng khai thác sự tương phản giữa chất liệu mềm như voan, ren, lụa với kim loại, sequin và các chi tiết phản quang.

Huỳnh Tú Anh, Hà Anh, Hương Ly, Mook, Hà Kino, Võ Hoàng Yến.

Điểm nhấn khép lại show là nhóm 12 mẫu cut-out, trong đó thiết kế hình quả chuông đính hàng nghìn viên pha lê do siêu mẫu Lan Khuê mặc để kết thúc phần trình diễn trên sàn catwalk dài 50m. Nhóm thiết kế này được thực hiện trong khoảng 1 năm với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân.

Lệ Hằng, Xuân Hạnh, Hoàng Thùy, Lê Hoàng Phương, Tâm Như và Lan Khuê

Các người đẹp diễn trong show của Chung Thanh Phong:

Ảnh: BTC, video: HM