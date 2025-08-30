Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam sẽ diễn ra vào 2/9 tới Quảng trường Ba Đình.

Khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao A80 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ gạo cội như: NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lê Khanh, NSƯT Ngọc Bích… đến người trẻ như Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Tăng Duy Tân, MONO, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Hồng Diễm, Khánh Vy...

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Hoàng Thùy Linh rất tự hào và hạnh phúc khi lần đầu tiên được tham gia diễu hành.

Hoàng Thùy Linh đang có mặt tại Hà Nội tập luyện cho hoạt động diễu hành A80. Ảnh: FBNV

Những ngày này, cô cảm nhận rõ không khí hào hùng, toàn dân trở thành khối đại đoàn kết tràn đầy lòng yêu nước và biết ơn cùng niềm tự hào dân tộc trong từng hơi thở và nhịp bước.

"Tôi vinh dự, biết ơn khi được đứng trong đội hình diễu hành cùng các cô chú Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, những anh chị em nghệ sĩ, vận động viên của Khối Văn hoá - Thể thao đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Việt Nam. Tôi thấy mình nhỏ bé lắm, muốn được hoàn thiện bản thân hơn, cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để tiếp tục cống hiến trên hành trình nghệ thuật này", ca sĩ tâm sự.

Lần đầu tham gia diễu hành, Hoàng Thùy Linh hồi hộp, lo lắng nhiều điều cũng như gặp vài vấn đề liên quan thời tiết, ngoại cảnh.

Nhưng khi được bao quanh bởi sự cổ vũ của người dân, sự chỉ bảo của chỉ huy trưởng và các cô chú, anh chị trong khối, sự đoàn kết của toàn thể người tham gia và nhân dân, cô không còn thấy chút mệt mỏi nào.

9X nói: "Tự dưng tôi quên hết chuyện mưa nắng, khó khăn, chỉ biết bước tiếp với tinh thần 'vượt nắng thắng mưa', cả trái tim và hơi thở chỉ còn sự hoan hỉ, hạnh phúc khi được hoà vào trong không khí hướng tới đại lễ tuyệt vời này".

Lúc đội hình đi ngang Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Thùy Linh vô cùng xúc động, cảm nhận sâu sắc sự thiêng liêng. Cô cũng nhớ lại hành trình của bản thân khi may mắn nhận được nhiều yêu thương từ khán giả.

Nhiều người trẻ nhận ra, đến chụp ảnh cùng Hoàng Thùy Linh. Cô cũng được các em nhỏ đến xin chữ ký. Ảnh: FBNV

"Khoảnh khắc đi qua Lăng Bác, tôi đã trào nước mắt trong sự hạnh phúc, biết ơn khi được đứng đây lúc này. Khối tình đoàn kết làm tôi cảm nhận tinh thần tự hào dân tộc chảy tràn trong từng mạch máu, rất mãnh liệt và chân thật", cô chia sẻ.

Về lịch trình cá nhân, Hoàng Thùy Linh nói cơ hội tham gia diễu hành, góp sức mọn cho ngày vui của đất nước là vinh dự, diễm phúc lớn lao nên gác lại toàn bộ công việc, đặt lên ưu tiên hàng đầu. Hiện, cô không mong gì hơn các sự kiện được diễn ra thật suôn sẻ vì biết toàn dân, toàn quân đã vất vả nhiều.

Giống ca sĩ Hoàng Thùy Linh, rapper Đen Vâu cũng thu xếp công việc để ưu tiên hàng đầu cho cơ hội tham gia đội hình diễu hành. Đen Vâu đã chủ động nhắn tin bày tỏ mong muốn tham gia diễu hành với Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc và được chấp thuận. Rapper rất trân trọng và vinh dự khi có cơ hội này.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là những đồng nghiệp thân thiết, cùng nhau tham gia diễu hành A80. Ảnh: Đen Vâu FC

Những ngày tập luyện ở Hà Nội, Đen Vâu không gặp khó khăn hay thấy vất vả. Vì anh biết nhiều chiến sĩ, nghệ sĩ đang tham gia sự kiện A80 còn vất vả hơn nhiều.

Chia sẻ về kỷ niệm, Đen Vâu hào hứng cho biết được diễu hành cùng các cô chú, anh chị Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, trong đó có những người anh ngưỡng mộ, nghe xem họ biểu diễn qua TV từ bé. Ngoài giờ tập luyện, anh vui khi được gặp gỡ, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm với họ.

Khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đội hình gồm các cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu, những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành văn hóa - thể thao đã khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần và phong phú về tâm hồn.

