Trong hành trình hoạt động trong ngành du lịch, Công ty Cổ phần Đầu tư - Vận tải - Du lịch Hoàng Việt (Hoàng Việt Travel) luôn chọn cho mình một lối đi riêng: không chạy theo những tour giá rẻ kém chất lượng mà tập trung vào trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Năm 2025, Hoàng Việt Travel đã nhận bằng khen từ Hiệp hội UNESCO TP.Hà Nội về những đóng góp xuất sắc trong việc phát triển du lịch bền vững và gắn kết cộng đồng, thể hiện cam kết của công ty trong xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp.

Ngày 10/3/2025, Hoàng Việt Travel được Hiệp hội UNESCO Hà Nội trao tặng Giấy khen nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập (2009-2024)

Ngoài ra, Hoàng Việt Travel cũng được vinh danh trong "Top 10 đơn vị lữ hành uy tín" và nhận nhiều bằng khen từ các hiệp hội du lịch trong và ngoài nước.

Nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số

Thay vì đẩy mạnh phân khúc du lịch giá rẻ, Hoàng Việt Travel chọn hướng đi tập trung vào chất lượng dịch vụ và giá trị tinh thần cho du khách. Trong báo cáo tổng kết quý vừa qua, đơn vị ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc ở các tuyến tour dài ngày, đặc biệt là các hành trình liên tuyến châu Âu và Bắc Mỹ.

Để đạt được kết quả này, Hoàng Việt Travel đã không ngừng cải tiến quy trình vận hành, tích hợp hệ thống đặt tour thông minh và hỗ trợ trực tuyến 24/7 trên website chính thức hoangviettravel.vn, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm lịch trình phù hợp chỉ với vài thao tác đơn giản.

Hoàng Việt Travel tham dự Hội thảo với chủ đề “Xu hướng du lịch 2025 & Ứng dụng AI trong du lịch”

Ông Vũ Quyết Thắng, đại diện đơn vị chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ bán một tấm vé đi du lịch, chúng tôi bán sự an tâm và những kỷ niệm đẹp. Mỗi hành trình của Hoàng Việt Travel đều được thiết kế tỉ mỉ để khách hàng có thể thực sự 'chạm' vào văn hóa bản địa."

Chương trình kích cầu du lịch Xuân - Hè 2026

Năm 2026 đánh dấu sự lên ngôi của các dòng tour chuyên đề. Các sản phẩm chủ lực tại hoangviettravel.vn đang thu hút lượng quan tâm lớn bao gồm:

● Hành trình di sản: Khám phá những vùng đất cổ kính tại Trung Á và Đông Âu với tiêu chuẩn khách sạn 5 sao toàn cầu.

● Du lịch xanh: Các tour du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn thiên nhiên và hỗ trợ cộng đồng địa phương tại Việt Nam.

● Sự kiện thể thao: Tour kết hợp xem World Cup 2026, cung cấp trọn gói từ visa, vé xem trận đấu đến lịch trình tham quan các thành phố biểu tượng của nước Mỹ.

Hoàng Việt Travel ra mắt chùm Tour Mỹ World Cup 2026

Đặc biệt, để đồng hành cùng chương trình kích cầu du lịch quốc gia, Hoàng Việt Trave triển khai chiến dịch "Hành trình di sản - Kết nối tương lai". Theo đó, các tour khởi hành trong quý II/2026 sẽ được áp dụng mức giá ưu đãi kèm theo các gói bảo hiểm du lịch cao cấp.

Sự tin tưởng của hàng chục ngàn lượt khách mỗi năm chính là "quả ngọt" cho sự kiên trì với triết lý kinh doanh minh bạch của doanh nghiệp. Với đà tăng trưởng hiện tại, đơn vị kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, góp phần đưa thương hiệu Hoàng Việt Travel vươn ra thế giới.

Website: hoangviettravel.vn

(Nguồn: Hoàng Việt Travel)