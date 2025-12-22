Đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu, lập kỷ lục chưa từng có

Ngày 15/12, Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến du lịch trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm, ngành du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong 1 năm.

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong khi đó, tăng trưởng bình quân toàn cầu năm 2025 chỉ khoảng 5%, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch.

Du khách quốc tế thích thú với trải nghiệm nông nghiệp tại Ninh Bình

Nhận 16 giải thưởng tại World Travel Awards 2025

World Travel Awards - được ví như "giải Oscar của ngành du lịch", là hệ thống giải thưởng uy tín hàng đầu toàn cầu, nhằm tôn vinh những đơn vị và điểm đến xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và khách sạn.

Đầu tháng 12, tại lễ trao giải Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025, Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật khi được xướng tên ở 16 hạng mục cấp độ hàng đầu thế giới, trong đó có những danh hiệu được duy trì nhiều năm.

Việt Nam lần thứ 6 được vinh danh "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới". Các điểm đến như Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành "Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới 2025"; Mộc Châu lần thứ 3 được vinh danh "Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới"; Tam Đảo lần thứ 4 là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới" và Phú Quốc cũng lần thứ 4 được vinh danh "Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới".

Phú Quốc còn đạt các giải thưởng như Cầu Nụ Hôn (Kiss Bridge) - "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới"; Bãi Kem - "Bãi biển hàng đầu thế giới 2025"; Thị trấn Hoàng Hôn - "Thắng cảnh du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới".

Về khu nghỉ dưỡng, du lịch, Việt Nam cũng đạt nhiều giải thưởng quan trọng như "Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu thế giới 2025"; "Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng hàng đầu thế giới 2025"...

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, những danh hiệu hàng đầu thế giới này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới mà còn cho thấy sức bật vượt trội của ngành trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt.

Trước đó, hồi tháng 10, tại lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam lần thứ 7 chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến hàng đầu châu Á" và lần thứ ba chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á".

Có 2 đại diện được công nhận "Làng Du lịch tốt nhất năm 2025"

Ngày 17/10, tại Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công bố giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" (Best Tourism Villages 2025), dành cho Làng Văn hóa Du lịch thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Hai ngôi làng của Việt Nam được lựa chọn trong số hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia, là minh chứng cho những giá trị nổi bật, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú cùng những cam kết, nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững của hai địa phương này.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism công nhận là "Làng Du lịch tốt nhất", gồm: làng Tân Hóa (Quảng Trị), làng Thái Hải (Thái Nguyên), làng rau Trà Quế (Đà Nẵng), thôn Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn

Ẩm thực vang danh trong các bảng xếp hạng thế giới

Việt Nam đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng những quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2025, do độc giả tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveller bình chọn. Việt Nam đạt số điểm 96,67%, đứng sau Thái Lan (98,33%), Italy (96,92%) và Nhật Bản (96,77%).

Ở Giải thưởng Ẩm thực thế giới lần thứ 6 (World Culinary Awards), Việt Nam được vinh danh là "Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2025" và thủ đô Hà Nội được trao danh hiệu "Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi hàng đầu châu Á 2025".

Ẩm thực Việt Nam vang danh trong các bảng xếp hạng thế giới

Tháng 12, trong danh sách 100 nền ẩm thực hàng đầu thế giới do Taste Atlas công bố, ẩm thực Việt Nam đứng ở vị trí 16, tăng 3 bậc so với năm ngoái. Trang ẩm thực nổi tiếng này gợi ý nhiều món để du khách thưởng thức khi đến Việt Nam, với phở, bánh mì, bánh xèo, chả giò, bún bò Huế, bún chả, cơm tấm…

Sự lan tỏa của ẩm thực Việt Nam cũng góp phần giúp Việt Nam được tạp chí du lịch Time Out (Anh) đưa vào danh sách 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới giai đoạn 2025-2026, với hạng mục "Best for food" – điểm đến lý tưởng cho du khách yêu ẩm thực.