Hoàng Yến Chibi đánh dấu sự trở lại với vai chính trong phim Mẹ ơi, về nhà. Cô đóng cặp cùng nam diễn viên Hàn Quốc Lee Yi Kyung - gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua các vai diễn hài hước trong Bỗng dưng trúng số hay Cô đi mà lấy chồng tôi.

Hoàng Yến Chibi lần đầu đóng cặp cùng tài tử Hàn Lee Yi Kyung.

Lần đầu đóng cặp tài tử nổi tiếng, Hoàng Yến Chibi nói không gặp áp lực, trái lại thấy thoải mái. Ngay từ buổi gặp gỡ, cô và Lee Yi Kyung đã giao tiếp bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. Nữ diễn viên khen đàn anh dễ thương, hài hước và luôn hỗ trợ bạn diễn. Cả 2 thường xuyên trao đổi, tạo sự tương tác để có chemistry (phản ứng hóa học - PV) tốt nhất khi bước vào các cảnh quay.

“Dù có chút rào cản ngôn ngữ nhưng với chút vốn liếng tiếng Hàn học trước 3 tháng để đi quay phim, cộng thêm việc xem nhiều phim Hàn giúp tôi phần nào tự tin giao tiếp. Tôi vui và hạnh phúc trong lần kết hợp đặc biệt này”, cô chia sẻ với VietNamNet.

Sau Chị đẹp đạp gió 2024, nhiều nghệ sĩ tranh thủ sức nóng hoạt động sôi nổi, Hoàng Yến Chibi lại im ắng. Nữ ca sĩ, diễn viên nói dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Có thời điểm cả tuần cô không ra khỏi nhà, chỉ muốn ở trong chính không gian riêng tư của mình.

“Tôi làm nhạc và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thật chậm, ăn uống nhẹ nhàng thoải mái. Tôi vẫn làm việc chỉ là ít chia sẻ hơn trước”, cô kể.

16 năm vào showbiz, Hoàng Yến Chibi tự thấy mình nhiều thay đổi từ suy nghĩ tới hành động. Bước qua tuổi 30, cô không còn mộng mơ, muốn trau dồi và nỗ lực với mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến.

Phim là dự án hợp tác Việt - Hàn, dự kiến ra mắt tháng 7.

Mẹ ơi, về nhà là dự án điện ảnh tâm lý, chữa lành đánh dấu sự hợp tác giữa 2 nền điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc. Phim kể về Huy Hoàng (Lee Yi Kyung đóng) - đứa trẻ bị bỏ rơi trước một cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc hơn 20 năm trước. Sau khi mẹ nuôi người Việt qua đời, anh quyết định đưa tro cốt bà trở về quê hương và bắt đầu hành trình đi tìm nguồn cội của chính mình.

Trên đường đi, Huy Hoàng gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi thủ vai) - ca sĩ trẻ người Việt đang chật vật mưu sinh tại Hàn Quốc. Cuộc gặp gỡ của 2 người bắt đầu từ một tình huống nguy hiểm khi Diễm My bị nhóm côn đồ địa phương quấy rối và được Huy Hoàng giải cứu.

Dự án do đạo diễn Yun Byung Ki thực hiện, với sự tham gia của nhiều tên tuổi giàu kinh nghiệm trong ngành điện ảnh Hàn Quốc. Phim dự kiến ra mắt khán giả từ 10/7.

Trailer phim "Mẹ ơi, về nhà"

Lee Yi Kyung sinh năm 1989, là diễn viên người Hàn Quốc. Anh từng đóng các phim như Nốt nhạc tình yêu, School 2013, Hậu duệ Mặt trời, Khách sạn ma quái, Bỗng dưng trúng số, Cô đi mà lấy chồng tôi... Hoàng Yến Chibi sinh năm 1995, đoạt Á quân Học viện ngôi sao 2014. Từ khi Nam tiến, cô theo đuổi con đường ca hát và diễn xuất, từng góp mặt trong loạt phim: Tháng năm rực rỡ, Cô gái đến từ hôm qua, Thất sơn tâm linh, Người cần quên phải nhớ...

Ảnh, clip: ĐPCC