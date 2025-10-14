Cuối tuần qua tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, TP.HCM, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức “Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 23 và Trao tài trợ năm 2025”.

Trao gần 8,8 tỷ đồng học bổng cho sinh viên, học sinh

Tại buổi lễ, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao gần 8,8 tỷ đồng, bao gồm học bổng trực tiếp và học bổng gián tiếp. Đối với học bổng trực tiếp, năm nay, có 113 suất với tổng số tiền gần 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ toàn bộ học phí trong một năm học cho các sinh viên tại 10 trường đại học có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.

Sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM nhận Học bổng Đinh Thiện Lý 2025

Việc hỗ trợ toàn bộ học phí trong một năm là sự đổi mới của Học bổng Đinh Thiện Lý 2025, nhằm giúp các sinh viên được nhận học bổng thêm phần an tâm về chi phí, tập trung tốt hơn cho việc học tập. Cụ thể, giá trị của từng suất học bổng năm nay không cố định như những năm trước mà tùy thuộc vào mức học phí của từng sinh viên đối với ngành, trường mà sinh viên đang theo học.

Công ty Phú Mỹ Hưng trao tài trợ năm 2025 đến các quỹ, hội từ thiện, hội khuyến học

Đối với học bổng gián tiếp, thông qua Quỹ Đinh Thiện Lý, Công ty Phú Mỹ Hưng tài trợ 5 tỷ đồng để trao tặng cho các quỹ, các hội từ thiện bao gồm: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ Vì Người nghèo TP.HCM, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM và các hội khuyến học thuộc các tỉnh, thành trên cả nước... Các quỹ, các hội từ thiện, hội khuyến học này sẽ thay mặt Quỹ Đinh Thiện Lý và Công ty Phú Mỹ Hưng xét chọn và trao tặng học bổng đến những HS - SV vượt khó, trẻ em khuyết tật, mồ côi, con em đồng bào dân tộc... tại địa phương.

Ươm mầm thiện nguyện

Học bổng Đinh Thiện Lý là một trong nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục mà Quỹ Đinh Thiện Lý triển khai trong nhiều năm qua. Sau 20 năm, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao tặng khoảng 125.878 suất học bổng vừa trực tiếp vừa gián tiếp, với tổng số tiền gần 160 tỷ đồng, cho các học sinh, sinh viên vượt khó, con em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, mồ côi… nhằm hỗ trợ cho các em có điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao năng lực cũng như góp phần ươm mầm tài năng cho đất nước Việt Nam.

Trở lại tham dự Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý sau gần 20 năm, cô Nguyễn Thị Nhẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học (Đại học Y dược TP.HCM), người từng nhận học bổng này, chia sẻ: “Năm 2008, đang vào giai đoạn những năm cuối đại học, bao gánh nặng về kinh phí học tập đặt lên vai mình thì bất ngờ nhận được tin từ cô chủ nhiệm: mình được Quỹ Đinh Thiện Lý xét chọn để trao học bổng. Cảm xúc lúc ấy thật sự vỡ òa”.

Với cô Nguyễn Thị Nhẫn, đó không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất mà còn là niềm tin, động lực để cô vươn lên. “Trên tất cả, từ Học bổng Đinh Thiện Lý, mình cảm nhận được tinh thần san sẻ, trách nhiệm với cộng đồng, điều đó trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của mình trong những năm qua”, cô nói.

Cô Nguyễn Thị Nhẫn giao lưu với sinh viên tại Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý

Bạn Trần Nhi - cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, người đã 2 lần vinh dự nhận Học bổng Đinh Thiện Lý, cũng chia sẻ lại câu chuyện của bản thân mình. Gia đình gặp biến cố khi đang học năm thứ 2, cánh cửa đại học tưởng chừng như khép lại trước mặt Nhi. Đúng lúc đó, Nhi được Học bổng Đinh Thiện Lý.

Không chỉ vượt qua khó khăn, hoàn thành việc học, Trần Nhi còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội và gắn bó với các chương trình của Quỹ Đinh Thiện Lý, trở thành một mầm xanh thiện nguyện của cộng đồng.

Bạn Trần Nhi chia sẻ câu chuyện của bản thân

Ngoài học bổng, Quỹ Đinh Thiện Lý còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác cho ngành giáo dục Việt Nam như chương trình “Tiến bước cùng IT”, cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-learning”, trao tặng Bộ kết nối kính hiển vi với máy vi tính, tổ chức Trại hè tiếng Anh, tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học…

Bên cạnh đó, Quỹ còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực Y tế và Từ thiện xã hội. Có thể kể đến các chương trình nổi bật như: Xe lăn xe lắc tình thương, Thiên thần chậm bước, Xây dựng nhà tình thương, Trao tặng trang thiết bị y tế….

Sau 20 năm hoạt động, Quỹ Đinh Thiện Lý đã hỗ trợ cho cộng đồng hơn 543 tỷ đồng.

Vĩnh Phú