Tiếp cận nền giáo dục công lập Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam

Được thành lập hơn 130 năm trước tại Hoa Kỳ, Đại học Keuka là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực từ bậc đại học đến sau đại học cho nhiều thế hệ người học. Trường được kiểm định bởi Middle States Commission on Higher Education - một trong những cơ quan kiểm định vùng uy tín của Hoa Kỳ. Đây là nền tảng đảm bảo cho giá trị học thuật và chuẩn mực đào tạo của chương trình.

Trên cơ sở đó, chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Keuka và UEF cho phép sinh viên Việt Nam hoàn thành toàn bộ chương trình Cử nhân Hoa Kỳ ngay trong nước. Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận văn bằng do Đại học Keuka cấp, có giá trị toàn cầu và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Mô hình này giúp sinh viên rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí so với du học truyền thống, nhưng vẫn được học tập trong môi trường và chương trình đào tạo tương đương khi du học tại Hoa Kỳ.

Ths. Reid-Renaud Rodney - Giảng viên Đại học Keuka - chia sẻ về ý nghĩa chương trình: “Việc sinh viên Việt Nam có thể hoàn thành chương trình cử nhân Hoa Kỳ ngay trong nước là minh chứng cho xu hướng toàn cầu hóa trong giáo dục, nơi tri thức, chuẩn mực học thuật và cơ hội phát triển không còn bị giới hạn bởi biên giới”.

Đào tạo gắn với thực tiễn, chú trọng năng lực hội nhập

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là môi trường học tập 100% bằng tiếng Anh. Sinh viên sử dụng giáo trình quốc tế, tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, trong đó thảo luận, phản biện và phát triển tư duy độc lập được chú trọng. Đây cũng là khung năng lực được đánh giá cao trong môi trường làm việc đa quốc gia hiện nay.

Bên cạnh nền tảng học thuật, chương trình Cử nhân Hoa Kỳ của Đại học Keuka chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn thông qua hệ thống kết nối doanh nghiệp. Sinh viên được tham gia kiến tập, thực tập tại các tập đoàn đa quốc gia, từng bước tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhà trường còn thường xuyên tổ chức các buổi workshop, tọa đàm với sự tham gia của chuyên gia và đại diện doanh nghiệp nhằm chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và kỹ năng làm việc.

Đặc biệt, sinh viên còn có cơ hội tham gia các cuộc thi học thuật và dự án thực chiến do Nhà trường phối hợp với doanh nghiệp tổ chức, qua đó vận dụng kiến thức vào các bài toán thực tiễn và tích lũy kinh nghiệm.

Từ trải nghiệm người học đến cơ hội nghề nghiệp

Theo thống kê từ Nhà trường, khoảng 95% Cử nhân Hoa Kỳ - chương trình do UEF liên kết với Đại học Keuka có việc làm tại các doanh nghiệp đa quốc gia hoặc tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn ở nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp.

Từ góc nhìn người học, cựu sinh viên Nguyễn Hữu Lĩnh - Thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh niên khóa 2021 - 2025 nhận định: “Giá trị lớn nhất mà chương trình đào tạo mang lại cho mình là cái nhìn tổng thể về việc làm toàn cầu, quy trình kinh doanh và quản lý con người, từ đó tạo nền tảng để xây dựng định hướng nghề nghiệp và mục tiêu phát triển lâu dài”.

Bên cạnh đó, Trần Đại Hùng - Cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh niên khóa 2021 - 2025, cho rằng tính khai phóng của chương trình đã tạo tiền đề cho bản thân sẵn sàng chinh phục thị trường lao động quốc tế.

Trải nghiệm môi trường học tập đa văn hóa không giới hạn

Sinh viên chương trình Cử nhân Hoa Kỳ - Đại học Keuka đào tạo tại UEF được thụ hưởng môi trường học tập hoà nhập hoàn toàn trong không gian quốc tế. Các bạn được dẫn dắt trực tiếp bởi đội ngũ giảng viên bản ngữ đến từ Hoa Kỳ và các quốc gia nói tiếng Anh, đảm bảo sự vượt trội về tư duy ngôn ngữ lẫn chuyên môn. Không dừng lại ở giảng đường, tính kết nối toàn cầu còn được thể hiện qua các lớp học đồng giảng (co-teaching), nơi sinh viên UEF cùng học tập, thảo luận cùng sinh viên quốc tế.

Chương trình mở cánh cửa bước ra thế giới thông qua các học kỳ quốc tế và hoạt động trao đổi sinh viên tại những trường đại học tiên tiến. Ngay tại UEF, sự hiện diện thường xuyên của sinh viên quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á tạo nên một cộng đồng giao lưu đa sắc màu. Chính những sự giao lưu văn hóa liên tục này giúp sinh viên Cử nhân Đại học Keuka rèn luyện bản lĩnh tự tin, tư duy cởi mở và kỹ năng thích nghi linh hoạt - những phẩm chất cốt lõi của một công dân toàn cầu thực thụ.