Ảnh: Hội đồng Anh

Con nhận được gì từ hành trình học IELTS?

Trong bối cảnh chứng chỉ IELTS ngày càng được xem là một lợi thế trong tuyển sinh và mở rộng cơ hội học tập, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con làm quen với IELTS ngay từ bậc THCS.

Thực tế này cũng được phản ánh qua một nghiên cứu năm 2024 do Hội đồng Anh, IDP IELTS và Cambridge đồng tài trợ. Khảo sát trên gần 200 học sinh tại Việt Nam cho thấy phần lớn người học bắt đầu chuẩn bị IELTS từ lớp 6 đến lớp 11, trong đó nhóm 12-16 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Đáng chú ý, 89,9% người tham gia khảo sát sống và học tập tại khu vực đô thị. Kết quả này cho thấy việc làm quen với IELTS từ lứa tuổi thiếu niên đã trở thành một lựa chọn được nhiều gia đình sinh sống tại thành phố lớn quan tâm.

Điều đáng chú ý hơn là hành trình chuẩn bị IELTS có thể đem lại những thay đổi tích cực ở cả năng lực học tập lẫn sự tự tin của người học. Theo nghiên cứu, những tác động này nổi bật trên hai phương diện: khả năng sử dụng tiếng Anh, học tập và định hướng tương lai; cũng như sự tự tin, cảm xúc cùng khả năng kết nối với những người xung quanh.

Không chỉ là bước đệm cho hành trình học thuật và sự nghiệp, việc học IELTS còn mang lại nhiều giá trị cho người học về sự tự tin, phát triển cá nhân và khả năng kết nối. Ảnh: Hội đồng Anh

Về mặt phát triển năng lực tiếng Anh và học tập, quá trình chuẩn bị cho IELTS tạo cơ hội để học sinh rèn luyện cách trình bày quan điểm, lập luận, phân tích và xử lý thông tin bằng tiếng Anh. Những kỹ năng này không chỉ cần thiết khi làm bài thi mà còn có thể hỗ trợ các em trong quá trình học tập nói chung. Nhiều học sinh tham gia nghiên cứu cũng cho biết việc học IELTS giúp các em tự tin hơn khi giao tiếp và thuyết trình trước người khác.

Ở khía cạnh cảm xúc và xã hội, việc thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong học tập và trao đổi cũng tạo thêm cơ hội để học sinh tương tác với ba mẹ, thầy cô và các bạn học có cùng mục tiêu. Với nhiều em, việc có cơ hội sử dụng tiếng Anh trong những tình huống giao tiếp thực tế cũng giúp bồi đắp sự tự tin và tăng hứng thú với ngôn ngữ.

Chuẩn bị cho IELTS từ sớm: Phụ huynh lo gì?

Dù vậy, không phải cứ học IELTS càng sớm thì càng có lợi. Những lợi ích này chỉ phát huy khi cách học phù hợp với độ tuổi, năng lực nhu cầu của học sinh. Nghiên cứu trên cho thấy, bên cạnh những tác động tích cực, quá trình ôn luyện cũng có thể tạo ra áp lực không hề nhỏ.

Đáng chú ý, nhiều học sinh cho biết ban đầu tìm thấy hứng thú với IELTS nhờ cơ hội sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thực tế. Tuy nhiên, khi thời gian học kéo dài và yêu cầu về điểm số tăng lên, sự hứng thú này có thể dần nhường chỗ cho tâm lý căng thẳng, đặc biệt trước sự so sánh với bạn bè và kỳ vọng từ ba mẹ.

Từ góc độ phụ huynh, 94,3% người tham gia khảo sát cho rằng học phí các khóa IELTS có chi phí khá cao. Theo đó, việc học IELTS không chỉ là câu chuyện đầu tư về thời gian và chi phí, mà còn cần được cân nhắc về mục tiêu và kỳ vọng dành cho con.

Không chỉ học để “đạt band”, con cần một nền tảng vững chắc cho chặng đường dài

Ở độ tuổi THCS, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu “nâng band”, học sinh cần có thời gian để xây dựng nền tảng tiếng Anh, rèn kỹ năng học tập và duy trì sự tự tin, hứng thú với việc học. Một lộ trình phù hợp sẽ giúp các em từng bước phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập và thực tế, đồng thời dần làm quen với những yêu cầu của các kỳ thi quốc tế.

Một môi trường ôn luyện lành mạnh cần cân bằng việc trau dồi kiến thức nền tảng và kỹ năng làm bài thi. Ảnh: Hội đồng Anh

Nắm bắt nhu cầu đó, khóa học Secondary English tại Hội đồng Anh được thiết kế như một bước đệm giúp học sinh THCS xây dựng nền tảng vững chắc và từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu mong muốn.

Chương trình tích hợp kỹ năng tiếng Anh học thuật và kỹ năng luyện thi theo từng cấp độ. Học sinh được phát triển kỹ năng đọc phân tích, viết, cũng như trau dồi vốn từ vựng và cách suy luận, tìm thông tin khi làm bài thi nghe. Đây đều là những kỹ năng tiếng Anh quan trọng để các em xây dựng nền tảng học thuật trước khi bước vào kỳ thi IELTS hay các chứng chỉ quốc tế khác.

Bên cạnh đó, khóa học tập trung phát triển cho học sinh ba trụ cột chính: Trau dồi sự tự tin , Học tập chủ động và Theo dõi tiến độ rõ ràng. Đồng thời, các em còn được mở rộng kiến thức và kĩ năng xã hội thông qua các hoạt động nhóm, dự án và chủ đề gần gũi với lứa tuổi, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên giàu chuyên môn cùng các phương pháp giảng dạy hàng đầu. Thông qua đánh giá định kỳ và nhận xét chi tiết từ thầy cô, học sinh và phụ huynh có thể theo dõi tiến bộ và điều chỉnh lộ trình để phù hợp với năng lực.

Tìm hiểu thêm về khóa học Secondary English dành cho học sinh THCS của Hội đồng Anh tại https://bit.ly/3UCou7E.

(Nguồn: Hội đồng Anh)