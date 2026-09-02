Hai thủ khoa cùng GPA 3,96

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 2.815 tân cử nhân các khóa 2022, 2023 thuộc 34 ngành đào tạo, cùng 211 tân thạc sĩ của 6 ngành và 2 tân tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Tân cử nhân Phạm Phương Doanh, thủ khoa ngành Luật có GPA 3,96 và IELTS 8.0. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Phương Doanh còn đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế nhờ nền tảng tiếng Anh tốt.

Trong thời gian học tập, nền tảng ngoại ngữ giúp Phương Doanh tự tin sử dụng tiếng Anh trong nhiều hoạt động quốc tế. Nổi bật là việc hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên Hoa Kỳ trong chương trình học tập hè của sinh viên Đại học Pittsburgh (Hoa Kỳ) tại UEF, đồng thời mở rộng kết nối với sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác.

Phạm Phương Doanh và mẹ trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Ngọc Bích

Theo Phương Doanh, bài học lớn nhất trong những năm đại học là rèn luyện kỹ năng – điều mà sách vở khó có thể dạy đầy đủ. Khi theo học tại trường, nữ sinh học cách kết nối và làm việc cùng mọi người, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi và dự án. Những trải nghiệm này giúp Doanh rèn luyện khả năng giao tiếp, phối hợp và ứng xử với những người có tính cách, cách làm việc khác nhau.

Chia sẻ về việc cân bằng giữa học tập và cuộc sống để đạt thành tích cao, Doanh cho rằng không có sự cân bằng tuyệt đối. Có những giai đoạn, người học phải ưu tiên một việc và chấp nhận đánh đổi việc khác.

“Điều quan trọng không phải là cố gắng chia đều thời gian cho mọi thứ, mà là xác định điều gì cần được ưu tiên ở từng giai đoạn và sắp xếp thời gian một cách hợp lý”, Doanh chia sẻ.

Nữ thủ khoa cho biết thêm, bạn may mắn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ gia đình trong suốt quá trình học tập. Với Doanh, một trong những yếu tố quan trọng giúp bản thân trưởng thành là tham gia các cuộc thi học thuật tại trường. Mỗi cuộc thi mang đến những kiến thức pháp lý khác nhau, đồng thời là cơ hội để học hỏi từ sinh viên các trường đại học khác, qua đó cải thiện cách tư duy, ứng xử và giải quyết vấn đề.

Mục tiêu lớn nhất của tân thủ khoa ngành Luật là học lên thạc sĩ, chuyên về luật hình sự – lĩnh vực mà bạn đã lựa chọn và theo đuổi từ những ngày đầu đại học. Hiện tại, Doanh cũng muốn dành thời gian tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tiễn. Theo bạn, đây là nền tảng giúp có góc nhìn toàn diện hơn và quan trọng cho quá trình nghiên cứu học thuật sau này.

Bên cạnh Phạm Phương Doanh, Phạm Thị Hồng Hoa là thủ khoa ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cũng có GPA 3,96 và TOEIC 865. Cả hai là những sinh viên nằm trong số thủ khoa có điểm tốt nghiệp rất cao từ trước tới nay.

100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên

Trong đợt tốt nghiệp này của Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM nhiều tân cử nhân đạt kết quả học tập và rèn luyện cao, thể hiện qua điểm tích lũy toàn khóa. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi chiếm 15,4% tổng số sinh viên. Nhiều sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo vượt tiến độ với thành tích nổi bật về học tập và ngoại ngữ như Võ Ngọc Minh Thảo – thủ khoa ngành Kinh doanh quốc tế với GPA 3,89, TOEIC 865; Hồ Ngọc Minh Uyên – thủ khoa ngành Quản trị nhân lực với GPA 3,87, TOEIC 920; Ngô Thị Uyên Trang – thủ khoa ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với GPA 3,89.

Tân cử nhân Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM. Ảnh: Phong Đoàn

Trong đó tân cử nhân Nguyễn Văn Đáng, ngành Kinh doanh quốc tế, được vinh danh với loạt thành tích nổi trội trong nghệ thuật và thể thao ở trong nước và quốc tế. Nguyễn Văn Đáng giành 2 HCV tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 2023 tại Hà Nội; 1 HCV Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2024 tại Gia Lai; 1 HCV Giải vô địch Taekwondo Cúp các câu lạc bộ quốc gia 2025 tại Thái Nguyên; 1 HCV và 1 HCB Giải vô địch Taekwondo sinh viên TPHCM năm 2023; 1 HCB Giải sinh viên toàn quốc Taekwondo 2024 tại Thái Nguyên; 1 HCB Giải Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á Taekwondo 2024 tại Indonesia. Trong lĩnh vực nghệ thuật, Đáng là quán quân cuộc thi “Dalat Best Dance Crew - Hoa Sen Home International Cup” 2025 và giành giải ba cuộc thi “UEF Got Talent 2025”.

Theo ThS Lê Dũng, Trưởng phòng Đào tạo UEF, kết quả tốt nghiệp phản ánh sự nỗ lực và tinh thần học tập nghiêm túc của sinh viên ở các ngành đào tạo. Các tân cử nhân không chỉ hoàn thành chương trình trước thời hạn với kết quả cao mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào. 100% sinh viên tốt nghiệp đều đạt chuẩn ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức cho sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực đào tạo như Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Marketing, Quản trị sự kiện, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quan hệ công chúng, Tâm lý học, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Công nghệ tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Tài chính quốc tế và Ngôn ngữ Anh.