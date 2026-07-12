Trong bối cảnh học phí đại học có xu hướng tăng, nhiều gia đình đứng trước hai nỗi lo: gánh nặng tài chính suốt 4 năm học và rủi ro ra trường không tìm được việc làm phù hợp. Cả hai đều cần lời giải cụ thể và đều có thể được cân nhắc kỹ trước khi chốt nguyện vọng.

Quyết định chọn trường đại học không chỉ là lựa chọn ngành nghề mà còn là bài toán tài chính dài hạn của cả gia đình. Ảnh: DHV

Khi học phí trở thành rào cản tâm lý

Thực tế cho thấy nhiều học sinh có năng lực nhưng buộc phải từ bỏ nguyện vọng hoặc chọn ngành không đúng sở trường chỉ vì áp lực tài chính. Áp lực này thậm chí đè nặng lên sinh kế suốt nhiều năm của gia đình.

Để giải quyết nỗi lo này, một số cơ sở giáo dục đã chủ động đưa ra các giải pháp nhằm "gỡ rối". Điển hình như tại Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV), nhà trường triển khai Quỹ học bổng trị giá 75 tỷ đồng dành cho tân sinh viên 2026, gồm nhiều chương trình có thể kết hợp cộng dồn với nhau.

Học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán hoặc Ngữ văn cao có thể tiếp cận Học bổng Hào khí Hùng Vương hỗ trợ đến 80% học phí ngay Học kỳ I - tương đương mức giảm từ 5 đến 10 triệu đồng tùy điểm số.

Học bổng Ngành Tiên phong giảm 50% học phí năm đầu cho 5 ngành đào tạo trọng điểm. Học bổng Đôi bạn cùng tiến hỗ trợ đến 50% học phí Học kỳ II cho nhóm thí sinh cùng nhập học. Học bổng Tài năng hỗ trợ đến 100% học phí toàn khóa cho thí sinh có thành tích nổi bật.

Ngoài ra còn có Học bổng Biển đảo - Biên cương dành cho học sinh đến từ vùng khó khăn, hải đảo và khu vực biên cương.

Quỹ học bổng 75 tỷ đồng của DHV được thiết kế theo nhiều nhóm đối tượng, giúp nhiều gia đình tiếp cận giáo dục đại học chất lượng. Ảnh: DHV

Chưa hết, thay vì lời hứa chung chung, DHV áp dụng chính sách cam kết hoàn 100% học phí theo quy định nếu sinh viên không đạt điều kiện việc làm sau tốt nghiệp - áp dụng cho 5 chương trình đào tạo ngành: Trí tuệ nhân tạo (AI), Quản trị Logistics, Quản trị Khách sạn, Quản trị Lữ hành và Khởi nghiệp & Phát triển bền vững. Cơ chế này buộc nhà trường phải liên tục nâng cao chất lượng đào tạo và gắn kết chặt với doanh nghiệp, mang lại lợi ích trực tiếp cho người học.

Chọn Nguyện vọng 1 - Tối ưu hóa khoản đầu tư ngay từ đầu

Ít phụ huynh để ý rằng thứ tự nguyện vọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi tài chính. Tại DHV, thí sinh đăng ký Nguyện vọng 2 hoặc 3 nhận gói hỗ trợ tài chính 9 triệu đồng. Trong khi đặt DHV ở Nguyện vọng 1 sẽ được ưu đãi nhập học 10 triệu đồng - từ chương trình DHV Priority Choice.

Khi kết hợp ưu đãi nhập học với Học bổng Hào khí Hùng Vương và Học bổng Đôi bạn cùng tiến, tổng giá trị hỗ trợ mà tân sinh viên có thể tiếp cận khoảng 15,75 - 23,25 triệu đồng và còn có thể cao hơn nếu đủ điều kiện nhận thêm các học bổng khác trong hệ thống.

DHV cũng duy trì cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học, giúp phụ huynh chủ động lập kế hoạch tài chính dài hạn mà không lo bị động trước mỗi năm học.

Kết hợp học bổng và ưu đãi nhập học, tân sinh viên DHV đặt Nguyện vọng 1 có thể tiếp cận tổng hỗ trợ từ 15,75 đến 23,25 triệu đồng. Ảnh: DHV

Hệ thống đăng ký nguyện vọng đóng lại lúc 17 giờ ngày 14/7. Đặt DHV ở Nguyện vọng 1 - để tối ưu mọi quyền lợi ngay từ bước đầu tiên của hành trình 4 năm phía trước.

Năm 2026, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM tuyển sinh 20 ngành học với hơn 50 chương trình đào tạo và 05 phương thức xét tuyển linh hoạt. Ưu đãi nhập học theo nguyện vọng: • Nguyện vọng 1: Ưu đãi nhập học 10 triệu đồng. • Nguyện vọng 2, 3: Ưu đãi nhập học 9 triệu đồng. • Kết hợp học bổng + ưu đãi: Tổng hỗ trợ có thể đạt 15,75 - 23,25 triệu đồng. Cam kết nổi bật: • Hoàn 100% học phí nếu không có việc làm sau tốt nghiệp (5 ngành trọng điểm). • Không tăng học phí trong suốt toàn khóa học. Đăng ký xét tuyển: https://bit.ly/XETTUYEN-DHV Hotline tư vấn tuyển sinh: 0287 1000 888 Hệ thống đăng ký nguyện vọng đóng lại lúc 17 giờ ngày 14/7



(Nguồn: DHV)