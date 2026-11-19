Học sinh Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật tại kỳ thi Advanced Placement (AP) 2026 với 94,3% bài thi đạt từ 3/5 điểm trở lên. Nhiều gương mặt xuất sắc được College Board vinh danh với các danh hiệu học thuật uy tín.

Kết quả nổi bật tại kỳ thi học thuật hàng đầu thế giới

Tại kỳ thi AP năm 2026, học sinh Asian School thể hiện năng lực học thuật ở 6 môn thi nâng cao gồm: Calculus AB, Chinese Language and Culture, English Language and Composition, Environmental Science, Macroeconomics và Microeconomics.

Em Chen Vịnh Đình (học sinh lớp 12/7) chinh phục thành công chứng chỉ quốc tế AP International Diploma (APID) cùng danh hiệu AP Scholar with Distinction với điểm trung bình ấn tượng 4.20/5.00 trên 5 môn thi.

Theo thống kê của Nhà trường, điểm trung bình ở hầu hết các môn thi của học sinh Asian School có kết quả vượt trội so với mốc trung bình toàn cầu. Kết quả này giúp gần 80% thí sinh tham gia xuất sắc mang về các giải thưởng AP Scholar Awards từ College Board.

Bước đệm chinh phục môi trường đại học quốc tế

Tại Asian School, học sinh được trao cơ hội tiếp cận AP Program thuộc Chương trình Quốc tế ngay từ lớp 10 song song với Chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được phát triển bởi College Board (Hoa Kỳ), Advanced Placement (AP) mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận các môn học có nội dung chuyên sâu, tương đương một số học phần nhập môn ở bậc đại học.

Học sinh Asian School tự tin trao đổi cùng chuyên gia quốc tế

Thông qua quá trình học tập và tham gia các kỳ thi AP, học sinh có điều kiện phát triển tư duy phản biện, khả năng tự học, nghiên cứu độc lập, giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian... Đây là những năng lực quan trọng giúp các em làm quen với yêu cầu học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, sớm thích nghi với môi trường giáo dục quốc tế.

Nền tảng học thuật vững chắc tại Asian School là bước đệm giúp học sinh tự tin bước ra thế giới

Thành tích tại kỳ thi AP mang đến lợi thế cạnh tranh vượt trội, mở ra cánh cửa vào các trường đại học hàng đầu cho học sinh Asian School. Không chỉ là “điểm cộng” đắt giá giúp khẳng định năng lực học thuật và tinh thần chủ động trong hồ sơ tuyển sinh, chứng chỉ AP còn mang lại đặc quyền quy đổi tín chỉ đại học từ sớm. Nhờ đó, các em có thể rút ngắn thời gian đào tạo, linh hoạt thiết kế lộ trình học tập và sẵn sàng bứt phá cho tương lai.

Theo đại diện Nhà trường, thành công tại kỳ thi AP 2026 tiếp tục là động lực để các thế hệ học sinh Asian School tự tin khẳng định bản thân, tích lũy tri thức và sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường quốc tế dạy song song 2 chương trình tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế của Hội đồng các trường quốc tế CIS (Council of International Schools) cùng lúc tất cả 10 campus của hệ thống trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, phụ huynh có thể liên hệ: ● Hotline Bậc Tiểu học IPS: 032.812.9696 ● Hotline Bậc Trung học AHS: 07.6389.6389 Hoặc website: www.asianintlschool.edu.vn

(Nguồn: Asian School)