Trong bối cảnh các trường đại học quốc tế ngày càng chú trọng đánh giá toàn diện năng lực ứng viên, từ thành tích học tập, trình độ ngoại ngữ đến tư duy học thuật, kỹ năng nghiên cứu, hoạt động ngoại khóa và khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa, học sinh Asian School đã cho thấy sự chuẩn bị vững vàng để tự tin bước vào các giảng đường quốc tế.

Môi trường học tập quốc tế giúp học sinh phát triển năng lực học thuật, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập

Năm nay, học sinh khối 12 của trường tiếp tục duy trì chuỗi thành tích nổi bật. Tiêu biểu, Nguyễn Minh Khang (lớp 12/9) nhận học bổng trị giá 100.000 CAD từ Queen’s University (Canada), Mai Quỳnh Tiên (lớp 12/15) nhận học bổng 72.000 CAD từ Trent University. Đặc biệt, Lê Nguyễn Thiên Ân (lớp 12/6) nhận thư mời nhập học từ bốn trường đại học Hoa Kỳ gồm George Mason University, Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, Virginia Commonwealth University và Virginia Tech, cùng các suất học bổng và hỗ trợ tài chính có tổng giá trị hơn 70.000 USD.

Học sinh Lê Nguyễn Thiên Ân (lớp 12/6) nhận thư mời từ bốn trường đại học Hoa Kỳ

Nhiều học sinh Asian School còn trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục uy tín tại châu Á và châu Âu như National University of Singapore, Hong Kong Polytechnic University, University of Amsterdam và Vrije Universiteit Amsterdam.

Điểm đáng chú ý là học sinh ngày càng có định hướng nghề nghiệp rõ ràng với lựa chọn ngành học đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ, khoa học dữ liệu, kỹ thuật y sinh, dược học đến kinh doanh, truyền thông và khoa học xã hội. Sự đa dạng này phản ánh tinh thần chủ động của học sinh trong việc xây dựng lộ trình học tập phù hợp với năng lực, sở thích và xu hướng phát triển của thị trường lao động toàn cầu.

Asian School luôn tạo điều kiện để mỗi học sinh phát triển những kỹ năng và tri thức cần thiết nhằm giúp học sinh có thể dễ dàng tiếp tục học tập ở các trường đại học trong nước và quốc tế

Đến nay, hơn 3.452 học sinh Asian School đã du học tại hơn 800 trường thuộc 30 quốc gia, trong đó có nhiều đại học danh tiếng như Harvard, Yale, Cambridge, UC Berkeley, UCLA, University of British Columbia, National University of Singapore, Monash University, University of Melbourne, Macquarie University, Victoria University, Queensland University of Technology, University of Houston, Queen’s University...

Những kết quả này tiếp tục nối dài hành trình hơn 26 năm phát triển của Asian School trong việc đào tạo các thế hệ học sinh có nền tảng học thuật vững vàng, năng lực ngoại ngữ tốt và khả năng hội nhập quốc tế, sẵn sàng theo đuổi cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường quốc tế dạy song song 2 chương trình đạt kiểm định từ Hội đồng các trường quốc tế CIS (Council of International Schools) cùng lúc tất cả 10 campus của hệ thống trường. Trường Quốc tế Á Châu tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cho năm học 2026-2027, để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: ● Hotline Bậc Tiểu học IPS: 032.812.9696 ● Hotline Bậc Trung học AHS: 07.6389.6389 Hoặc website: www.asianintlschool.edu.vn.

(Nguồn: Asian School)