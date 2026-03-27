Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ, nhiều trường đại học hàng đầu tại Việt Nam đã sử dụng IELTS hoặc SAT như một tiêu chí xét tuyển quan trọng. Cùng với đó, làn sóng du học ngày càng trẻ hóa khiến việc sở hữu chứng chỉ quốc tế trở thành mục tiêu gần như bắt buộc đối với nhiều học sinh THPT.

Theo khảo sát từ một số trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội, một lộ trình luyện IELTS từ 5.5 lên 7.5 thường kéo dài 12–18 tháng với chi phí từ 60 đến hơn 100 triệu đồng. Với SAT, nhiều học sinh phải học thêm 2–3 buổi mỗi tuần trong suốt lớp 11 để đạt mức điểm 1400+. Điều này khiến không ít học sinh rơi vào vòng xoáy học tập căng thẳng.

Trường học trở thành nơi luyện IELTS và SAT

Trước thực trạng đó, nhiều trường THPT tại Hà Nội bắt đầu thiết kế chương trình học tích hợp, đưa các học phần IELTS Preparation, SAT Preparation và Academic English vào chương trình chính khóa.

Theo các chuyên gia giáo dục, cách tiếp cận này giúp học sinh học tiếng Anh một cách bài bản và lâu dài thay vì chỉ luyện kỹ thuật làm bài thi. Việc đưa chứng chỉ quốc tế vào trường học không đơn thuần là đưa nguyên giáo trình trung tâm vào lớp. Cốt lõi của xu hướng này là trang bị cho học sinh năng lực ngôn ngữ và kỹ năng học tập thay vì chỉ mẹo làm bài thi.

“Điều quan trọng không phải là mẹo để làm bài thi, mà là hình thành được năng lực tự học và khả năng sử dụng Tiếng Anh trong các bối cảnh học thuật. Khi học sinh đọc tài liệu, viết luận, làm nghiên cứu và tranh biện bằng tiếng Anh, điểm IELTS hay SAT sẽ đến như một hệ quả tự nhiên,” cô Nguyễn Thị Anh Thư - Trưởng Ban Phát triển chương trình Quốc tế Hệ thống giáo dục Alpha nhận định.

Chương trình Hệ Scholar tại Hệ thống giáo dục Alpha

Tại Hà Nội, Alpha School là một trong những "điểm sáng" thành công với mô hình này, đặc biệt thông qua hệ Scholar – hệ đào tạo thiết kế riêng cho học sinh định hướng du học hoặc nhắm tới các đại học top đầu tại Việt Nam với lợi thế hồ sơ cạnh tranh. Học sinh của Alpha School không học tiếng Anh giao tiếp đơn thuần, mà được “nhúng mình” vào môi trường Academic English với lộ trình rõ ràng qua các giai đoạn. Các học phần IELTS Preparation và SAT Preparation được thiết kế thành môn học chính thức với thời lượng tối ưu.

Đáng chú ý, Alpha School tạo ra sự khác biệt trong lộ trình khi không tập trung vào việc luyện giải đề, mà đưa vào giảng dạy kỹ năng Viết học thuật (Writing & Creative Writing), thực hiện Dự án nghiên cứu (Research Project) và rèn luyện Tư duy phản biện thông qua các hoạt động tranh biện (Debate).

Học sinh Alpha tự tin chia sẻ các dự án nghiên cứu

Chị Tuyết Lan, một phụ huynh có con đang theo học tại Alpha chia sẻ: "Ban đầu tôi định cho con học thêm IELTS ở ngoài từ lớp 10. Nhưng khi thấy chương trình của trường đã bao hàm đầy đủ, thậm chí con còn được hướng dẫn làm dự án nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh, tôi quyết định để con học hoàn toàn tại trường. Hiện tại con đạt IELTS 7.5, SAT 1420 và có một bộ hồ sơ (portfolio) hoạt động ngoại khóa rất đẹp mà không hề bị quá sức hay tốn thêm chi phí học ngoài."

Triết lý giáo dục kết hợp giữa học thuật và các hoạt động phát triển bản lĩnh (thể thao ý chí, dự án xã hội) tại Alpha đang giải quyết được bài toán: giỏi ngoại ngữ, vững kỹ năng và độc lập trong tư duy.

Học sinh Newton tham gia cuộc thi tranh biện Newton Debating Championship

Tại Hà Nội, nhiều trường THPT đã thực hiện mô hình này từ sớm. Trường THPT Newton từ lâu đã nổi tiếng với môi trường tiếng Anh năng động, nơi học sinh thường xuyên tham gia hùng biện và tranh biện, giúp nhiều em đạt mức IELTS 7.0–8.0 ngay trong thời gian học phổ thông.

Tại THPT Đoàn Thị Điểm, các lớp song ngữ và chương trình tăng cường tiếng Anh được triển khai nhằm giúp học sinh sớm tiếp cận với môi trường học tập quốc tế.

Trong khi đó, THPT Phan Huy Chú – Đống Đa cũng chú trọng đào tạo tiếng Anh học thuật và định hướng hội nhập, giúp nhiều học sinh đạt kết quả tốt trong các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

Sự dịch chuyển của nhiều trường THPT cho thấy giáo dục phổ thông đang dần bước ra khỏi mô hình chỉ tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp.

Mở ra cánh cửa hội nhập với thế giới

Việc các trường đại học sử dụng IELTS/SAT hay các chứng chỉ quốc tế để xét tuyển đã trở thành xu thế. Trong cuộc đua vào các trường đại học top đầu, những chứng chỉ này không chỉ là tấm vé thông hành mà còn là minh chứng cho khả năng tư duy và bản lĩnh học thuật của học sinh.

Thay vì coi chứng chỉ quốc tế là một cuộc đua luyện thi, nhiều trường đang hướng tới việc xây dựng năng lực học thuật toàn cầu cho học sinh: khả năng đọc hiểu tài liệu quốc tế, viết luận, nghiên cứu và tranh biện.

Khi chương trình học được thiết kế hợp lý, học sinh không cần phải di chuyển giữa trường học và các trung tâm luyện thi mỗi ngày. Các em có thêm thời gian cho thể thao, trải nghiệm và các dự án cá nhân – những yếu tố ngày càng được các đại học quốc tế coi trọng.

Trong bối cảnh đó, IELTS hay SAT không còn là đích đến cuối cùng, mà chỉ là một cột mốc trên hành trình chuẩn bị cho đại học và thế giới nghề nghiệp sau này. Với nhiều phụ huynh tại Hà Nội, việc con có thể đạt IELTS 7.5 hay SAT 1400+ ngay trong chương trình học tại trường không chỉ giúp giảm áp lực học thêm, mà còn mở ra một cách tiếp cận giáo dục mới: học để bước ra thế giới, chứ không chỉ học để vượt qua kỳ thi.

Bích Đào