Thực tế cho thấy, khi được học tập trong môi trường cá nhân hóa, học sinh không những không tụt lại phía sau mà còn có cơ hội đánh thức tiềm năng, phát triển toàn diện và tỏa sáng theo những cách riêng.

Những “phiên bản” thành công độc đáo không đo bằng điểm số

Từ lâu, thành tích học tập được xem là tiêu chí “tối thượng” để đánh giá năng lực học sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh giáo dục chuyển dịch theo hướng phát triển năng lực, nhiều mô hình đã chú trọng môi trường học tập cân bằng giữa học thuật, cảm xúc và trải nghiệm, không chỉ hướng đến kết quả thi cử mà còn phát triển năng lực tự học, khả năng thích ứng và bản lĩnh cá nhân. Phenikaa là một ví dụ điển hình cho xu hướng mới này, nhà trường đặt sự phát triển con người làm trung tâm, đồng hành và tôn trọng nhịp phát triển riêng của từng học sinh, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung.

Trường hợp của Hoàng Phan An Hiên, học sinh lớp 3A1 tại Phenikaa School, là một minh chứng. Bên cạnh việc duy trì kết quả học tập tốt, em theo đuổi đam mê âm nhạc một cách bài bản. Việc cân bằng giữa học thuật và nghệ thuật giúp hình thành một nền tảng phát triển toàn diện và cân bằng lý tưởng, đồng thời tạo động lực học tập bền bỉ và tràn đầy cảm hứng. Chính sự bổ trợ đó đã trở thành bệ phóng giúp em gặt hái những “trái ngọt” xứng đáng: vừa ghi dấu ấn với Huy chương Bạc tại Liên hoan Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2025, vừa xuất sắc lọt vào vòng Quốc gia Violympic Tiếng Việt.

Em Hoàng An Hiên nuôi dưỡng đam mê âm nhạc song hành cùng kết quả học tập xuất sắc trên lớp

Ở một góc độ khác, Vũ Thành An, học sinh lớp 3B2 tại Phenikaa School, tỏa sáng bằng bản lĩnh của một kỳ thủ trẻ. Đối với Thành An, mỗi ván cờ là một bài học về tư duy chiến lược, rèn luyện bản lĩnh, sự điềm tĩnh và tự tin. Đây chính là những giá trị mà em được định hình và nuôi dưỡng tại Phenikaa School.

Môi trường giáo dục tôn trọng sự riêng biệt và được thiết kế cá nhân hóa đã giúp em tìm thấy điểm cân bằng lý tưởng giữa học tốt với những ván cờ cân não và đam mê piano hay bơi lội. Chính tâm thế ấy đã tạo nên một Thành An đầy tự chủ và bản lĩnh. Sự ổn định nội tại ấy trở thành cái gốc để em gặt hái những chiến công bền vững tại các giải cờ vua quốc gia và quốc tế, minh chứng cho sự trưởng thành, tỏa sáng theo cách riêng mà không cần đến áp lực học tốt.

Em Vũ Thành An tỏa sáng tại sân chơi cờ vua 2025, xếp hạng 35 thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn Nam lứa tuổi 8

Môi trường đào tạo cảm hứng - Bệ phóng cho tương lai hạnh phúc

Hệ thống cơ sở vật chất tại Phenikaa đóng vai trò như một “hạ tầng cảm hứng”. Không gian học tập xanh, hiện đại được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế: thư viện thông minh, không gian Makerspace gần 1000m2 tích hợp Robotics, IoT và công nghệ AR/VR, các phòng chức năng hiện đại: phòng Lab, phòng Khoa học, phòng Nghệ thuật, âm nhạc, khu thể thao đa năng… Tất cả tạo nên một không gian kích thích sự sáng tạo, học tập chủ động, tâm lý thoải mái và cân bằng. Thay vì “học vẹt” mang tính lý thuyết, học sinh được chạm tay vào thực tế, được thực hành và thấy rõ sự liên kết giữa tri thức và đời sống.

Các em học sinh tại Phenikaa School đang tham gia hoạt động khoa học sáng tạo

Tại đây, mỗi học sinh được nhìn nhận như một cá thể độc lập với lộ trình học tập được cá nhân hóa. Với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm và yêu trẻ, phương pháp đào tạo hiện đại, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức thuần túy, mà tập trung vào việc phát triển năng lực của người học: từ việc định hình ý thức học tập chủ động; tư duy sáng tạo, phản biện đến khả năng giải quyết vấn đề. Khi các em không còn sợ hãi việc mắc sai lầm, các em sẽ bắt đầu đặt câu hỏi “Vì sao” thay vì chỉ học thuộc đáp án. Học sinh ở đây không chỉ học để biết, mà học để hiểu, để làm và để định hình con người mình muốn trở thành.

Hoạt động bơi tại Phenikaa School

Khi thành công được định nghĩa lại

Thực tế cho thấy, trong môi trường giáo dục chú trọng đồng hành, thấu hiểu và cá nhân hóa, thành tích không còn là mục tiêu duy nhất mà là một phần của hành trình trưởng thành hạnh phúc. Hành trình của An Hiên và Thành An là minh chứng cho giáo dục hiện đại lấy sự phát triển hài hòa làm trung tâm, nơi đam mê được khơi gợi, cảm hứng được nuôi dưỡng, giúp học sinh hiểu mình, phát triển nội lực và tỏa sáng theo cách riêng.

Trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, các năng lực như chủ động, thích ứng, tư duy sáng tạo và học tập suốt đời trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của học sinh. Và đây cũng là mục tiêu mà Phenikaa School đang theo đuổi trong định hướng xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, phát triển toàn diện cho người học, kiến tạo một thế hệ công dân toàn cầu vì tương lai bền vững.

(Nguồn: Phenikaa School)