Ngày 29/6, HĐND TP Đà Nẵng cho biết, tại kỳ họp chuyên đề diễn ra cùng ngày, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình của UBND thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP tại các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2026-2027.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, năm học 2026-2027, số lượng học sinh và lớp học trên địa bàn tiếp tục tăng.

Cụ thể, các trường công lập trực thuộc Sở GD-ĐT tăng 9.241 học sinh, tương ứng tăng 139 lớp; các trường công lập trực thuộc UBND cấp xã, phường tăng 8.798 học sinh, tương ứng tăng 379 lớp so với năm học 2025-2026.

Quy mô học sinh tại Đà Nẵng tiếp tục tăng trong năm học 2026-2027. Ảnh: G.X

Trong khi đó, số lượng người làm việc được giao tại các cơ sở giáo dục công lập chưa bảo đảm theo định mức, dẫn đến thiếu chỉ tiêu người làm việc ở các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ sung hợp đồng lao động được xác định là cần thiết nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học, duy trì chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và địa phương, UBND TP trình HĐND TP quyết định bổ sung 3.319 hợp đồng lao động. Trong đó, các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GD-ĐT được bổ sung 531 hợp đồng; các đơn vị trực thuộc UBND các xã, phường được bổ sung 2.788 hợp đồng.