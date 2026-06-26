Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 19 ngày 26/6, Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Nhân Sâm đã trả lời nhiều vấn đề được cử tri, đại biểu quan tâm, đặc biệt là tình trạng thừa - thiếu giáo viên, giáo viên hết thời hạn điều chuyển.

Thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Các đại biểu nêu thực trạng mất cân đối trong bố trí đội ngũ giáo viên tại Hà Tĩnh khi nhiều trường THPT đang thừa giáo viên. Chẳng hạn, Trường THPT Phan Đình Phùng thừa 5 giáo viên, Trường THPT Lý Tự Trọng thừa 9, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thừa 13, Trường THPT Hồng Lĩnh thừa 15. Trong khi đó, một số trường tại địa phương lại thiếu giáo viên nghiêm trọng, gồm: Trường THPT Lê Quảng Chí thiếu 16 giáo viên, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu thiếu 15, Trường THPT Kỳ Anh thiếu 9.

Ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh trả lời chất vấn. Ảnh: ĐBND Hà Tĩnh

Theo ông Sâm, tình trạng thừa, thiếu giáo viên đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh chất vấn nhiều lần. Thời gian qua, việc điều động, biệt phái giáo viên theo quyết định của UBND tỉnh đã góp phần cân đối đội ngũ, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại một số địa phương.

Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để nên ngành giáo dục cần tiếp tục có giải pháp phù hợp để ổn định việc dạy học.

Ông Sâm cho biết, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 làm thay đổi cơ cấu môn học, số tiết giảng dạy. Một số môn chuyển từ bắt buộc sang lựa chọn dẫn đến thừa giáo viên ở một số môn, trong khi các môn học mới lại thiếu đội ngũ.

Bên cạnh đó, biến động về quy mô học sinh và sự gia tăng dân số cơ học tại các khu đô thị, khu công nghiệp cũng làm thay đổi nhu cầu giáo viên. Việc tinh giản biên chế, giáo viên nghỉ hưu, thôi việc không đồng đều giữa các địa phương khiến việc cân đối đội ngũ gặp khó khăn. Tại một số vùng khó khăn, giáo viên chưa yên tâm công tác lâu dài, có xu hướng chuyển về nơi thuận lợi hơn.

Đại biểu Đinh Thị Hồng Vân đặt câu hỏi tại phiên chất vấn. Ảnh: ĐBND Hà Tĩnh

Tại phiên chất vấn, Giám đốc Sở GD-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm của ngành trong việc tham mưu, dự báo chưa kịp thời.

“Trách nhiệm chính thuộc về ngành khi chưa tham mưu triệt để các giải pháp; chưa kịp thời rà soát, dự báo tình hình biến động dân số, số lượng học sinh tăng giảm để có phương án phù hợp”, ông Sâm nói.

Ngoài ra, theo ông Sâm, chính quyền địa phương cấp huyện trước đây cũng có trách nhiệm trong công tác tuyển dụng, điều tiết và cân đối giáo viên giữa các trường.

Thời gian tới, Sở GD-ĐT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy chế điều động, thuyên chuyển giáo viên; thực hiện biệt phái để cân đối đội ngũ và phối hợp thực hiện hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

170 giáo viên chưa được bố trí trở lại đơn vị công tác cũ

Trả lời chất vấn của đại biểu Đinh Thị Hồng Vân về tình trạng giáo viên, nhân viên đã hết thời hạn điều chuyển, biệt phái nhưng chưa được bố trí trở lại đơn vị công tác ban đầu, Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Nhân Sâm cho biết hiện toàn tỉnh có 170 giáo viên, nhân viên thuộc diện này, tập trung chủ yếu tại các huyện cũ như Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh.

Theo ông Sâm, riêng huyện Hương Khê cũ có 151 giáo viên, nhân viên thực hiện điều chuyển theo quy chế của UBND huyện trước đây. Tại huyện Hương Sơn cũ có 19 giáo viên đang được biệt phái đến các xã biên giới.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT rà soát, khảo sát các trường hợp để xây dựng phương án xử lý. Trong thời gian chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, ngành giáo dục phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động để giáo viên yên tâm công tác.

Đối với những giáo viên không có nguyện vọng trở lại đơn vị cũ, ngành sẽ ưu tiên bố trí giảng dạy, phân công nhiệm vụ phù hợp để ổn định lâu dài. Các địa phương tiếp tục rà soát, điều động theo hướng tịnh tiến trong phạm vi địa bàn nhằm giảm khoảng cách đi lại.

Ông Bùi Nhân Sâm cho biết, việc biệt phái giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học tại các địa bàn khó khăn. Đối với giáo viên biệt phái chưa hết thời hạn, ngành giáo dục tiếp tục động viên thực hiện tốt nhiệm vụ trong khi chờ phương án sắp xếp phù hợp.