Những điểm đến danh giá trên bản đồ học thuật thế giới

Kết quả tuyển sinh năm nay của TNISers không chỉ ấn tượng về số lượng mà còn gây bất ngờ bởi sự xuất hiện của những tên tuổi hàng đầu thế giới. Từ những đại học nghiên cứu thuộc nhóm tinh hoa như Cornell University (Thành viên nhóm Ivy League danh giá bậc nhất Hoa Kỳ), University College London (Top 10 đại học tốt nhất thế giới theo QS Rankings), đến University of Melbourne và University of Sydney (Hai đại học hàng đầu nước Úc, luôn nằm trong Top 20 toàn cầu).

Bên cạnh khối đại học tổng hợp, học sinh TNIS còn khẳng định tài năng tại các học viện chuyên ngành danh tiếng – nơi có tỉ lệ chọi và yêu cầu năng khiếu khắt khe như Berklee College of Music, Pratt Institute hay Savannah College of Art and Design. Kết quả này cho thấy học sinh TNIS đang bước ra thế giới với sự tự tin và định hướng nghề nghiệp rõ nét.

Tập thể lớp 12I - Khóa tốt nghiệp đầu tiên vươn ra thế giới của trường quốc tế True North

Đa dạng ngành học, đón đầu xu thế

Bản đồ đại học của TNISers năm 2026 phản ánh sự đa dạng và tư duy đón đầu xu thế. Không gò bó trong những khối ngành truyền thống, học sinh True North đã chứng minh năng lực đa diện ở nhiều lĩnh vực từ công nghệ mũi nhọn đến nghệ thuật sáng tạo.

Cụ thể, các em đã xuất sắc chinh phục ngành Data Science tại Drexel University (Trường đại học hàng đầu về đào tạo thực tiễn và hướng nghiệp tại Mỹ), Business Analytics tại Northeastern University (Top 1 đại học Mỹ về chương trình thực tập Co-op) và Macquarie University (Top 1% đại học thế giới).

Ở mảng sáng tạo, các TNISers còn chạm tới các ngành như Food Science tại Cornell University hay Communications Studies tại University of Iowa (Trường nổi tiếng thế giới về đào tạo viết lách và truyền thông).

Chia sẻ về những con số ấn tượng này, ông Gerald Schoen – Hiệu trưởng Trường Quốc tế True North nhấn mạnh: "Khi năm học vẫn còn vài tháng, con số tổng giá trị học bổng của toàn khối gần 2 triệu USD là minh chứng cho một hành trình nỗ lực bền bỉ. Tại True North, chúng tôi xây dựng văn hóa kết nối 1-1 giữa thầy và trò, giúp mỗi học sinh phát triển bản sắc riêng để tự tin bước ra thế giới như những công dân toàn cầu thực thụ."

Những học sinh xuất sắc giành được gần 2 triệu USD học bổng

Lộ trình học thuật chuẩn quốc tế - bệ phóng thành công

Nhìn vào hệ sinh thái giáo dục tại TNIS, những thành tích này được đánh giá như là kết quả tất yếu của một lộ trình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhà trường thiết kế lộ trình học thuật cho học sinh trung học với hơn 20 môn Advanced Placement (AP) – chương trình đại học sớm được công nhận toàn cầu – trải rộng trên 7 lĩnh vực khác nhau.

Theo Nhà trường, kết quả bài thi AP của học sinh TNIS đạt điểm trung bình ấn tượng 4.4/5, với 98% bài thi đạt từ điểm 3 trở lên. Đây là lợi thế học thuật then chốt, giúp hồ sơ của học sinh Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn trong mắt các nhà tuyển sinh quốc tế và thậm chí mở ra cơ hội miễn giảm tín chỉ khi bước vào đại học.

Lộ trình học tại TNIS luôn được cá nhân hóa theo từng học sinh

Học sinh TNIS luôn tự tin và tỏa sáng nhờ môi trường học tập phát triển toàn diện

Song song với chiều sâu kiến thức, học sinh TNIS còn xây dựng hồ sơ cá nhân giàu trải nghiệm thông qua các dự án, cuộc thi tranh biện (VMDC, Oxford Union), nghiên cứu và các sân chơi học thuật (VEX Robotics, giả lập Liên Hợp Quốc (MUN), các kỳ thi Toán quốc tế như TIMO, HKISO) và thể thao uy như. Chính sự kết hợp giữa nền tảng học thuật vững chắc, tư duy phản biện và kỹ năng trình bày bằng tiếng Anh chuyên sâu đã tạo nên những bộ hồ sơ đa dạng, phản ánh đúng cá tính và tiềm năng của từng cá nhân.

“Mùa tuyển sinh năm 2026 vẫn đang tiếp diễn với những lá thư mời nhập học vẫn đang tiếp tục gửi về. "Trạm khởi hành" True North đã chuẩn bị cho các em không chỉ kiến thức mà còn là bản lĩnh để sẵn sàng viết tiếp những câu chuyện thành công mang đậm dấu ấn cá nhân trên hành trình hội nhập toàn cầu”, đại diện trường True North vui mừng chia sẻ.

Trường Quốc tế True North tiếp tục tuyển sinh từ Tiền Tiểu học (5 tuổi) tới lớp 12.

