Học sinh Newton ghi dấu ấn tại Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế IMSO 2025

IMSO (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School) là kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế uy tín hàng đầu được tổ chức thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới. Đề thi của IMSO được chuyên gia đầu ngành đánh giá cao về tính khoa học cũng như tính thực tiễn ở cả ba phần thi: tìm đáp án, tự luận và khám phá.

Học sinh Newton tham gia Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế IMSO 2025

Mới đây, IMSO 2025 đã diễn ra tại Malaysia. Việt Nam có nhiều học sinh đến từ các Trường Tiểu học - THCS chất lượng cao của thủ đô và xuất sắc giành 24 huy chương với 5 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Trong đó, Trường Newton đã đóng góp 11/24 huy chương trong bảng thành tích của Việt Nam: ở môn Toán có 1 Huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc; 2 huy chương Đồng; ở môn Khoa học: Trường Newton đạt 1 Huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc; 1 Huy chương Đồng.

Đại diện nhà trường nhấn mạnh, với quan điểm giáo dục tiếp cận cá nhân hóa người học, khai phóng mọi tài năng của học trò và hướng tới phát triển toàn diện, Trường Newton luôn muốn thắp lên trong mỗi học trò ngọn lửa đam mê, khát khao chinh phục các chân trời tri thức và sáng tạo. Kết quả đạt được tại mùa IMSO 2025 là minh chứng cho chương trình giáo dục chất lượng cao của Trường Newton, đặc biệt là chương trình Toán và Khoa học bằng tiếng Anh có chiều sâu học thuật.

Hoa Quý