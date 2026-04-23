Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa nhận được thông tin chính thức về kết quả của đoàn Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev năm 2026. Theo đó, cả 4 học sinh của đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương, với 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Cụ thể, 2 Huy chương Vàng thuộc về các em Ngô Hoàng Minh (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội; xếp thứ 2) và Nguyễn Thái Minh (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN; xếp thứ 11).

2 Huy chương Bạc thuộc về các em Nguyễn Hữu Tuệ (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN; xếp thứ 24) và Nguyễn Công Thành (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội; xếp thứ 29).

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev năm 2026.

Đặc biệt, em Ngô Hoàng Minh đã xuất sắc xếp thứ 2 toàn kỳ thi và 3 thí sinh còn lại đều trong top 30 điểm cao.

Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev cùng với Olympic Hóa học quốc tế (IChO), là những kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông. Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev được tuyển chọn từ kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 của Bộ GD-ĐT, nhằm mở rộng cơ hội cho các học sinh xuất sắc tham gia giao lưu học thuật quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn bên cạnh đội tuyển chính thức dự thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO).

Đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự sân chơi trí tuệ này, song thành tích đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Kết quả này đồng thời cho thấy hiệu quả rõ nét và hướng đi đúng đắn của Bộ GD-ĐT trong việc đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các kỳ thi học thuật uy tín; qua đó mở rộng cơ hội để nhiều học sinh xuất sắc, được tuyển chọn qua các vòng thi chính thức do Bộ tổ chức được tham gia, cọ xát và phát triển ở môi trường quốc tế.

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev được tổ chức qua 3 vòng thi trong 3 ngày, gồm 2 vòng thi lý thuyết và 1 vòng thi thực hành, mỗi vòng thi kéo dài 5 giờ. Ban tổ chức trao giải cho khoảng 60% thí sinh tham dự, với tỷ lệ huy chương Vàng : Bạc : Đồng là 1 : 2 : 3. Các bài toán trong kỳ thi có độ khó và tính phân hóa rất cao, vì vậy, cùng với Olympic Hóa học quốc tế, kỳ thi này được giới chuyên môn đánh giá là “kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”.

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 60 diễn ra từ ngày 15 đến 23/4 tại Moscow (Nga) với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia.