Từ “ngoại ngữ” đến “ngôn ngữ thứ hai”: Khoảng cách giữa mục tiêu và thực tiễn

Khác với việc học tiếng Anh như một ngoại ngữ, mô hình ngôn ngữ thứ hai đòi hỏi tiếng Anh phải hiện diện trong đời sống và giao tiếp hằng ngày. Ở đó, giáo viên không còn là người “truyền thụ kiến thức ngữ pháp” mà phải là người “kiến tạo môi trường ngôn ngữ”.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu và năng lực triển khai vẫn còn rất lớn. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực (từ B2 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu) ở bậc tiểu học vẫn còn hạn chế, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi.

Thiếu hụt nghiêm trọng giáo viên tiếng Anh đặc biệt tại khu vực nông thôn và miền núi

Tình trạng thiếu hụt không chỉ dừng ở con số, mà đã hiện hữu rõ rệt trong tổ chức dạy học. Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Lạn (Sốp Cộp, Sơn La), với 54 lớp học nhưng chỉ có 2 giáo viên tiếng Anh. Có những lớp học gộp tới ba lớp 4, khiến sĩ số tăng cao, kéo theo hệ lụy trực tiếp đến chất lượng giảng dạy, khả năng tương tác và hiệu quả tiếp thu của học sinh.

Ở quy mô toàn quốc, áp lực càng rõ rệt. Ước tính, hệ thống giáo dục cần bổ sung khoảng 12.000 giáo viên tiếng Anh bậc mầm non, 10.000 giáo viên bậc tiểu học, đồng thời bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy vào năm 2030. Những con số này cho thấy nếu không giải quyết đồng thời bài toán số lượng và chất lượng, mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai khó có thể đi vào thực chất.

Chuẩn hóa giáo viên: Không chỉ là chứng chỉ

Trước yêu cầu đó, việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cần được nhìn nhận như yếu tố quyết định. Theo ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), chuẩn nghề nghiệp chỉ là mức tối thiểu, không phải đích đến. Giáo viên phải liên tục phát triển năng lực để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của giáo dục và xã hội, đặc biệt là năng lực tự học và sáng tạo.

Chuẩn hóa giáo viên là yêu cầu mang tính quyết định để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai

Cốt lõi của chuẩn hóa không nằm ở bằng cấp hay chứng chỉ, mà ở năng lực thực chất: khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, tổ chức lớp học theo hướng tương tác, và quan trọng hơn là khả năng tự thích ứng trong môi trường biến đổi. Nếu không được nâng chuẩn kịp thời, khoảng cách giữa giáo viên và học sinh, đặc biệt là thế hệ học sinh thành thạo công nghệ sẽ ngày càng gia tăng.

Ứng dụng công nghệ: Lời giải cho bài toán chuẩn hóa

Trong bối cảnh đó, công nghệ, đặc biệt là các nền tảng số ứng dụng AI, đang mở ra hướng tiếp cận mới. Các hệ thống này cho phép đánh giá năng lực chi tiết, cung cấp phản hồi tức thì và xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa cho từng giáo viên.

Quan trọng hơn, quá trình bồi dưỡng không còn bị giới hạn trong các khóa học ngắn hạn, mà trở thành hành trình liên tục, có thể theo dõi và điều chỉnh theo thời gian. Công nghệ cũng giúp giảm tải các công việc lặp lại như chấm bài, soạn giáo án, qua đó giải phóng thời gian để giáo viên tập trung vào hoạt động cốt lõi: tương tác và hướng dẫn học sinh.

Theo ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ tạo động lực mà còn đảm bảo tính minh bạch trong quá trình bồi dưỡng, đánh giá.

Chuẩn hóa giáo viên bắt đầu từ khả năng tự học

Một trong những điểm then chốt của chuẩn hóa là thay đổi nhận thức. Theo ông Vũ Minh Đức, việc học ngoại ngữ phải xuất phát từ nhu cầu tự thân của giáo viên. Nếu không có động lực nội tại, các chương trình bồi dưỡng khó đạt hiệu quả thực chất.

Hợp tác triển khai Tháng tự học giáo viên toàn quốc

Trong bối cảnh đó, việc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Five-Star E-Learning (FSEL) triển khai “Tháng tự học tiếng Anh” dành cho giáo viên toàn quốc được xem là bước khởi đầu quan trọng. Chương trình không chỉ tạo môi trường học tập mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần tự học, yếu tố cốt lõi trong quá trình nâng chuẩn.

Đổi mới giáo dục sẽ mãi chỉ là những khẩu hiệu trên giấy nếu “mắt xích” giáo viên không được chuẩn hóa kịp thời. Trong cuộc đua với công nghệ và yêu cầu hội nhập, sự chậm trễ trong việc nâng chuẩn không chỉ là đứng yên, mà là đang thụt lùi. Đã đến lúc xem chuẩn hóa năng lực là một cuộc cách mạng về tư duy: hoặc thay đổi để dẫn dắt, hoặc chấp nhận bị đào thải bởi chính sự tiến bộ mà chúng ta đang hướng tới.

(Nguồn: FSEL)