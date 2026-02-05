Trao đổi với VietNamNet, TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay, tới đây, Bộ sẽ khảo sát để nắm bắt thực trạng năng lực tiếng Anh của đội ngũ nhà giáo nói chung và nhà giáo dạy tiếng Anh, dạy các môn học khác bằng tiếng Anh nói riêng. Từ đó, xác định nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với nhà giáo dạy tiếng Anh, tổ chức hoạt động giáo dục và dạy các môn học khác bằng tiếng Anh.

Việc này nhằm hiện thực hóa Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

“Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành khảo sát điểm để xác định ‘điểm yếu’ về năng lực tiếng Anh của giáo viên. Từ đó, xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp để thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, ông Đức nói.

Bộ sẽ chọn “điểm” là 1 trường hoặc 1 cụm trường. Việc khảo sát sẽ tiến hành tại chỗ.

Ông Đức cho hay, công việc này được Bộ quán triệt tinh thần nghiêm túc. “Bởi phải đánh giá thực chất năng lực mới có thể bổ khuyết được. Có thể thực hiện việc chọn ngẫu nhiên, không phải do giới thiệu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát sẽ được bảo mật, không dùng để đánh giá, xếp loại, xét thi đua...”, ông Đức chia sẻ.

Ông Đức cho hay, các đơn vị tham gia khảo sát phải đáp ứng các yêu cầu như: Bảo đảm đồng thời ít nhất 1000 người cùng tham gia dự thi; có ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa đủ lớn với 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết); thời gian làm bài cho 4 kỹ năng không quá 1 buổi;...

Theo kế hoạch, trong tháng 2, Bộ GD-ĐT sẽ lựa chọn các đơn vị tham gia khảo sát. Việc khảo sát sẽ được tổ chức vào tháng 4/2026 và sau đó, Bộ GD-ĐT sẽ phân tích kết quả thành bậc năng lực của giáo viên.