Trong thời đại hội nhập và số hóa toàn cầu, người làm kiểm toán không chỉ cần kiến thức chuyên môn theo chuẩn quốc tế, mà còn phải có năng lực công nghệ và kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính ngày càng trở nên cấp thiết.

Đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn với thực tiễn nghề nghiệp

Năm 2026, Học viện Ngân hàng tuyển sinh 120 chỉ tiêu cho Chương trình Chất lượng cao Kiểm toán (mã ngành ATC05), xét tuyển theo các tổ hợp A01, D01, D07 và D09. Chương trình được thiết kế theo định hướng hiện đại, tích hợp Chứng chỉ Quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh ICAEW CFAB, giúp sinh viên từng bước tiếp cận các chuẩn mực nghề nghiệp toàn cầu ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Học viện Ngân hàng chú trọng xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, hội nhập quốc tế

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là định hướng đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp. Thông qua học phần “Thực tế nghề nghiệp”, sinh viên được tiếp cận các tình huống chuyên môn sát với môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng phân tích, xử lý tình huống, thực hành kiểm toán và phát triển năng lực nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ngay từ khi còn trên giảng đường.

Bên cạnh nội dung học tập, chương trình còn chú trọng tăng cường kết nối doanh nghiệp thông qua các chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế, tọa đàm nghề nghiệp và hoạt động giao lưu với các chuyên gia tại các công ty kiểm toán hàng đầu và các doanh nghiệp uy tín trong ngành. Đây là cơ hội để sinh viên mở rộng góc nhìn về ngành nghề, cập nhật xu hướng phát triển của nghề nghiệp trong tương lai và xây dựng mạng lưới kết nối nghề nghiệp từ sớm.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kiểm toán độc lập, chương trình còn mở ra nhiều định hướng nghề nghiệp đa dạng như kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, tư vấn tài chính – thuế, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo đuổi con đường nghiên cứu, giảng dạy chuyên sâu.

Sinh viên được tham gia hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp đối tác.

Trong những năm qua, sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán của Học viện Ngân hàng được các nhà tuyển dụng đánh giá cao trong quá trình tham gia các hoạt động thực tế và thực tập nghề nghiệp. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đã được các hãng kiểm toán Big4 (bao gồm PwC, Deloitte, E&Y và KPMG) và công ty kiểm toán lớn trong nước tuyển dụng.

Trang bị năng lực số và tư duy toàn cầu

Trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động kế toán và kiểm toán, chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp giữa kiến thức chuyên môn theo chuẩn quốc tế, trang bị năng lực số và kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Nhiều học phần được thiết kế theo định hướng của ICAEW CFAB như Thuế, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo, Kiểm toán báo cáo tài chính, Bền vững và Đạo đức nghề nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng giúp sinh viên tiếp tục chinh phục các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ICAEW ACA, CPA Australia hay CPA Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Học viện Ngân hàng ghi dấu ấn khi trở thành hội viên ICAEW Chartered Accountant tại Lễ vinh danh ICAEW Vietnam Celebrating Excellence Awards 2025.

Song song, chương trình chú trọng phát triển năng lực tiếng Anh chuyên ngành thông qua hệ thống học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên được rèn luyện đầy đủ các kỹ năng, đồng thời nâng cao khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên môn, thuyết trình và trao đổi các vấn đề nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Đặc biệt, yếu tố chuyển đổi số được tích hợp xuyên suốt chương trình đào tạo. Ngay từ năm nhất, sinh viên được trang bị kiến thức về công cụ số, quản lý dữ liệu, bảo mật thông tin và làm việc trong môi trường số. Các học phần hiện đại như Hệ thống thông tin quản lý, Phân tích dữ liệu trong kiểm toán, Kiểm toán trong môi trường số, Kế toán trong môi trường số hay Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (AI in Business) giúp sinh viên tiếp cận những xu hướng công nghệ mới trong ngành.

TS. Phan Thị Anh Đào, Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán, Học viện Ngân hàng cho biết, mục tiêu của Chương trình Chất lượng cao Kiểm toán là đào tạo thế hệ nhân lực có năng lực chuyên môn vững vàng theo chuẩn quốc tế, thành thạo công nghệ, sở hữu tư duy phản biện và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc toàn cầu.

“Chúng tôi tin rằng chương trình sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh nổi bật cho sinh viên trên thị trường lao động, đồng thời góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính Việt Nam”, TS. Phan Thị Anh Đào nhấn mạnh.

(Nguồn: Học viện Ngân hàng)