Liên quan đến báo cáo tài chính, hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp), Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và xem xét xử lý theo quy định.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) yêu cầu xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong nhiều nội dung tồn tại. Đối với công ty mẹ, KTNN yêu cầu xử lý các tồn tại sau:

Một là việc phân loại, đối chiếu, xác nhận chưa đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả; nhiều khoản công nợ chưa được đối chiếu hoặc tồn đọng kéo dài, còn đang vướng mắc, chưa thống nhất số liệu.

Đồng thời, KTNN yêu cầu áp dụng các biện pháp theo quy định để khẩn trương thu hồi nợ đọng, đặc biệt là các khoản nợ tồn đọng kéo dài. Thực hiện việc phân loại, đánh giá tính chất khoản nợ để trích lập dự phòng nợ phải thu; nếu phát hiện sai phạm xử lý theo quy định pháp luật.

Hai là tồn tại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại một số công trình đã ghi nhận hết doanh thu; chi phí chuẩn bị đầu tư của các dự án đã dừng triển khai để xử lý dứt điểm.

Ba là việc đầu tư vốn qua các thời kỳ không hiệu quả; yêu cầu thực hiện kịp thời, đúng quy định các biện pháp để bảo toàn vốn đầu tư, thông qua người đại diện giám sát chặt chẽ vốn đầu tư, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đang có lỗ lũy kế lớn, dừng hoạt động.

Đồng thời, cần tiếp tục cập nhật và trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2026 của công ty mẹ và các khoản đầu tư của công ty mẹ, đảm bảo bảo toàn vốn theo quy định.

Đối với Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội, việc tổ chức thực hiện thi công các công trình chưa phù hợp với hợp đồng giao khoán, dẫn đến chậm thu hồi vốn tại Chi nhánh 105; còn tồn đọng dư nợ tạm ứng của cá nhân đã chuyển công tác nhưng chưa được thu hồi. Đơn vị cũng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán một số công trình vượt tỷ lệ giao khoán theo hợp đồng, trong đó có 5 công trình với tổng số tiền hơn 37,9 tỷ đồng.

Trường hợp vướng mắc, khó khăn, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Xây dựng số 1 phải báo cáo Tổng công ty để xử lý dứt điểm.

Bên cạnh đó, Công ty Xây dựng số 1 còn tồn tại các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi; cần thực hiện phân loại, đánh giá nợ và trích lập dự phòng theo quy định. Đồng thời, vẫn còn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại một số công trình đã ghi nhận hết doanh thu.

Đối với Công ty Xây dựng và Thương mại Hancorp 1, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu kiểm kê, đánh giá hàng tồn kho cuối kỳ; thực hiện công tác phân loại, đối chiếu nợ phải trả. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu Hancorp 1 áp dụng các biện pháp để khẩn trương thu hồi nợ tồn đọng, đặc biệt là các khoản nợ tồn đọng kéo dài và thực hiện đánh giá tính chất khoản nợ để trích lập dự phòng nợ phải thu theo quy định.