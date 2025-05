1. Ông Phạm Công Quýnh (tổ 7, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) gửi đơn kêu cứu về việc khu đất của gia đình ông sinh sống nằm trong diện thu hồi giải tỏa để thực hiện dự án khu dân cư. Tuy nhiên sau khi bị thu hồi đất thì gia đình ông chỉ được bồi thường số tiền 234.345.311 đồng. Số tiền này theo ông không đủ để mua đất theo giá thị trường, trong khi gia đình không có nơi ở nào khác.

2. Ông Lý Hồng Trinh và bà Trần Thị Thanh Vân (Quận 6, TPHCM) có đơn kiến nghị về việc ông, bà đã ký thoả thuận cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở tại phân khu The Ambi, Khu dân cư phường Bình Thủy, Kho 301, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Đại đô thị ngôi sao – Stella Mega City với Công ty Cổ phần Kita Invest và đã thanh toán 41,2% giá trị hợp đồng nhưng chưa nhận được hoá đơn GTGT tương ứng cho mỗi đợt thanh toán. Ngoài ra, chủ đầu tư không thực hiện theo tiến độ xây dựng khiến dự án bị chậm tiến độ kéo dài, các hạ tầng tiện ích không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt; chưa thực hiện đầy đủ quy định về việc công khai thông tin về bất động sản. Vì vậy, ông Trinh và bà Vân yêu cầu chủ đầu tư dự án cung cấp thông tin về pháp lý dự án, hồ sơ hoàn công xây dựng và hóa đơn GTGT trong việc mua bán nhà ở tại dự án.

3. Ông Nguyễn Trung Oanh (khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) có đơn phản ánh về việc ông có căn nhà số 122 ở đường Nguyễn Phong Sắc (khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Ngôi nhà này được ông sử dụng làm nhà ở từ năm 1987 và ông cho cháu gái ông sử dụng từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên, do địa chính phường làm sai, đã hợp thức hoá đất ông đang ở vào cho một hộ gia đình ở cạnh nhà ông. Do vậy, mấy năm nay UBND phường đòi cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà này của ông là chưa thoả đáng.

4. Ông Ngô Hoàng Đông (số 4 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM) tố cáo đối tượng (chưa rõ lai lịch) có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là 1.500.000 Token POL trị giá khoảng 18 tỷ đồng thông qua việc bị gián điệp tấn công mạng máy tính của công ty rồi chiếm đoạt Token.

5. Ông Phương Mạnh Hùng và ông Nguyễn Công Thành (số 12A ngõ 14 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) phản ánh về công trình xây dựng trái phép tại số 439 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Công trình này xây dựng trên mảnh đất đang tranh chấp, không có giấy phép xây dựng. Ông Hùng và ông Thành đã gửi kiến nghị lên UBND phường, yêu cầu xử lý nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm. Ngày 2/2/2024, UBND quận Tây Hồ đã ban hành quyết định, yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách buộc phải phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nhưng đến nay, việc cưỡng chế vẫn chưa thực hiện. Hiện nay, công trình không chỉ ngang nhiên đưa vào sử dụng mà còn kinh doanh công khai, bất chấp quy định của pháp luật.

6. Đại diện tập thể 11 hộ dân hiện nay đang sinh sống tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, gửi đơn về việc: Năm 1976, các hộ dân này được Ban Giám hiệu trường kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu (nay là Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu) giao đất sinh sống ổn định. Nhưng từ ngày 7/3/2025, UBND huyện Khoái Châu ra thông báo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp dự án ĐH.57, trong đó đưa ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án mà không đưa ra bất kỳ phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư hay di dời tài sản nào cho 11 hộ dân tại thôn Yên Lịch. Lý do là toàn bộ công trình nhà ở của 11 hộ dân này đang “xây dựng trái phép” trên đất thuộc quản lý của Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu. Vì vậy, đại diện 11 hộ dân tại thôn Yên Lịch mong huyện Khoái Châu xem xét việc thực hiện đền bù, tái định cư và hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

