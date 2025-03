1. Bà Nguyễn Thị Nga ở khu 4 Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận gửi đơn kêu cứu về việc các ông bà là cha mẹ của bị can trong vụ án hình sự Tội cố ý gây thương tích, cho rằng con cái của các ông bà bị thẩm phán và hội đồng xét xử ra bản án trái pháp luật. Mặc dù các ông bà đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan điều tra nhưng liên tục bị bác yêu cầu khiếu nại.

2. Ông Vũ Văn Kiên ở khu 6 phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh gửi đơn đề nghị về việc UBND phường Hồng Hà và phòng TNMT ở địa phương đã áp cung đường và giá đất chưa hợp lý đối với cung đường thửa đất nhà ông đang sử dụng, bởi lẽ ngõ hiện trạng do các hộ dân tự xây dựng từ lúc chưa được thành phố đầu tư, chưa cắt trừ diện tích đất trên GCNQSDĐ. Ông cho rằng việc áp dụng máy móc và cứng nhắc quy định gây tâm lý hoang mang cho người dân khi triển khai Nghị quyết 21 của TP Hạ Long.

3. Ông Lê Minh Đức, số 41 ngõ 87 thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội cùng một số cá nhân làm đơn tố cáo bà Vũ Thị T., Công ty CP đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bị CATP HN khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, các ông cho rằng cơ quan điều tra không làm rõ được hoàn toàn vụ án, thiếu sự sắc bén, có dấu hiệu vi phạm tố tụng, bỏ lọt tội phạm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị hại.

4. Ông Trần Vương Việt ở ngõ 58 Triều Khúc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội khiếu nại trước kết quả làm việc của thẩm phán khi không xem xét thấu đáo "Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm". Ông Việt cho rằng mình là người chưa từng có tiền án, tiền sự, nhưng bị oan khi bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

5. Bà Lê Thị Kim Thảo SN 1966, là người đại diện cho ông Đỗ Văn Sơn, trú ở khu phố Khánh Hoà, phường Tân Phước, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương làm đơn khiếu nại trước 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm về việc yêu cầu thẩm phán toà án TP Tân Uyên tuyên bố 01 bản án sơ thẩm số 41/2020DS/PT ngày 29/6/2023 tại Toà án tỉnh Bình Dương xử oan sai không khách quan xin xem xét lại lần 2.

6. Ông Phạm Quốc Vui ở KĐT Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội cùng một số cá nhân làm đơn tố cáo người đứng đầu Công ty TNHH Điện tử Ánh Sao là chủ đầu tư dự án The Ninety Complex (Đống Đa, Hà Nội), cho rằng công ty này có dấu hiệu lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Do tin lời công ty, các ông đã mua căn hộ của dự án, ký phụ lục hợp đồng dời thời hạn bàn giao căn hộ. Tuy nhiên khi dự án được triển khai thì các ông bị huỷ bỏ hợp đồng vô lý, trái pháp luật do giá nhà lên cao.

7. Tập thể cá nhân là nạn nhân dự án Thung Lũng Đại Dương, Bình Thuận, số 45 Nguyễn Xuân Linh, Vinh, Nghệ An gửi đơn đề nghị ngăn chặn giao dịch, bảo đảm khả năng thi hành nghĩa vụ trả lại tiền. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã phát hiện vi phạm pháp luật của việc huy động vốn trái phép tại dự án Thung Lũng Đại Dương của một công ty ở Bình Thuận, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phải hoàn trả số tiền huy động vốn trái pháp luật cho khách hàng.

8. Bà Nguyễn Tuyết Nhi, KĐT Hud Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội tố cáo ông Lê Thanh T. là Phó Tổng Giám đốc một công ty xây dựng tại quận Hoàng Mai, Hà Nội có hành vi môi giới hối lộ. Cụ thể, bà cho hay ông này đã nhận một số tiền lớn để "chạy" giúp một hộ dân cơi nới tầng, xây vượt quá quy định. Các đối tượng nhận hối lộ đã bị bắt, chỉ riêng mình ông T. vẫn không bị ảnh hưởng.

9. Bà Trần Thị Đồng ở khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh gửi đơn tố cáo về việc lấy đất dân làm đường nhưng không ra quyết định thu hồi, bồi thường, vi phạm pháp luật đất đai. Cụ thể, nhà bà có 1 mảnh đất nhưng bị thu hồi làm đường không thông báo, không bồi thường. Sau khi gia đình khiếu nại thì được chấp nhận 385m2 đất được bồi thường là đất hợp pháp, tuy nhiên UBND xã lại chia 1 phần đất đó cho các hộ gia đình khác, khiến gia đình bà phải tranh chấp quyền sử dụng đất với các hộ trên; phần đất còn lại được lập thủ tục bồi thường. Sự việc kéo dài đã 2 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết khiến bà vô cùng bức xúc.

Ban Bạn đọc