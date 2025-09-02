1. Ông N.V.H (TP Hà Nội) có đơn tố cáo về hành vi của hai đối tượng hung hãn khi ông nhắc nhở việc đỗ xe bên lề đường gây cản trở, ách tắc giao thông. Thấy hành vi quá manh động, ông chạy vào nhà nhưng hai đối tượng này vẫn hò hét, đuổi theo. Con trai ông chạy ra ngăn cản thì bị một trong hai đối tượng cầm ghế gỗ tấn công thẳng vào đầu, đấm vào mặt, khiến con trai ông H. phải nhập viện điều trị, theo dõi sức khỏe. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của người dân xung quanh. Sau đó, ông H. đã gọi 113 và trình báo Công an phường Bạch Mai. Ông H. đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình.

2. Công ty CP TMDV Bảo vệ T.U (Gia Lai) khiếu nại một đơn vị tại Kon Tum (cũ) nợ gần 5 tỷ đồng tiền dịch vụ bảo vệ từ năm 2019 đến nay nhưng Tòa án sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Công ty kiến nghị xem xét lại để đảm bảo khách quan, đúng luật.

3. Bà P.T.P.L (Cà Mau) có đơn kêu oan cho chồng là ông L.V.K, bị tuyên 16 năm tù và liên đới bồi thường hơn 24 tỷ đồng trong vụ hợp tác kinh doanh giữa hai công ty. Bà L. cho rằng, vụ án còn nhiều vấn đề cần được điều tra, làm rõ.

4. Bà N.N.K.V (TPHCM) có đơn phản ánh về việc bà bị điều chuyển công tác sau khi tố cáo sai phạm tài chính tại Trường THPT Gia Định. Bà cho rằng đây là hành vi trù dập, bao che sai phạm.

5. Ông Nghiêm Vĩnh Hải, Kỹ sư Kinh tế xây dựng của Công ty Dịch vụ Thiết kế Kiến trúc - Mỹ thuật, có đơn kiến nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu và triển khai Đề án “Lấy di tích nuôi di tích”; đồng thời thực hiện Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - văn hóa theo phương thức lấy đô thị nuôi đô thị” nhằm khắc phục ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

6. Bà Đào Thúy Hương và bà Đào Thúy Hoa, trú tại 96 ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, TP Hà Nội, đề nghị Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội và Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội ngăn chặn, không thực hiện đăng ký biến động, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đào Minh Hùng (em trai bà Hương và anh trai bà Hoa) đối với thửa đất số 173, tờ bản đồ số 6H-I-19 do đang có tranh chấp nội bộ gia đình.

7. Ông Nguyễn Ngọc Dũng (phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) có đơn tố cáo cán bộ địa chính phường Đập Đá, TX An Nhơn (cũ) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định trong giao đất; đồng thời tố cáo bà Nguyễn Thị Huỳnh (chị dâu ông Dũng), ông Long và bà Tuyết (phường Đập Đá) có hành vi hủy hoại tài sản, gây rối và xúc phạm danh dự gia đình ông.

