Vùng phát triển phía nam Đà Nẵng - Điểm đến của dòng an cư mới

Với diện tích tăng gấp 10 lần sau sáp nhập, Đà Nẵng đang chuyển dịch từ mô hình phát triển tập trung sang cấu trúc đa cực, với các trục Bắc - Nam được phân vai rõ ràng nhằm tối ưu hóa nguồn lực và không gian.

Khu vực Liên Chiểu - Tây Bắc được định vị là cực phát triển công nghiệp và logistics, với trọng tâm là cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1 khoảng 3.400 tỷ đồng), được ví như siêu cảng container kết nối trực tiếp với khu công nghệ cao và hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây là khu vực tạo ra giá trị sản xuất và năng lực cạnh tranh dài hạn, đóng vai trò nền tảng trong cấu trúc kinh tế của toàn đô thị hợp nhất.

Trải dài từ Đà Nẵng, qua Hội An xuống Tam Kỳ - Chu Lai, khu vực phía Nam đang được định hướng phát triển du lịch và dịch vụ quốc tế. Khu vực này, với lợi thế quỹ đất rộng, mật độ dân cư thấp cùng cảnh quan sinh thái, sẽ là điểm đến của dòng an cư mới, giúp giảm áp lực dân số tại vùng lõi, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trú dài hạn của nhóm khách quốc tế đến Đà Nẵng ngày càng đông đảo.

Với quỹ đất lớn, vùng phát triển phía nam, từ Đà Nẵng - Hội An - Nam Hội An là điểm đến của dòng lưu trú dài hạn. Nguồn: Đạt Phương Group

Ngoài ra, lợi thế của khu vực còn đến từ khả năng kết nối đồng bộ. Tuyến ven biển Võ Chí Công kết nối liền mạch Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai; trong khi các tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 40B, 14E, 14G cùng hệ thống đường ven biển tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn. Trong tương lai, các tuyến đường sắt đô thị kết nối Đà Nẵng - Hội An và Chu Lai - Đà Nẵng sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng liên kết vùng.

Song song với hạ tầng, phía Nam còn sở hữu hệ sinh thái ven biển - sông nước với cảnh quan đa dạng và môi trường sống trong lành. Sự kết nối giữa phố cổ Hội An, di sản Mỹ Sơn và hệ thống làng nghề truyền thống hình thành nên một “tam giác vàng” về văn hóa - du lịch - đô thị hiện đại.

Trên nền tảng đó, các khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng được quy hoạch bài bản, tiện nghi cùng môi trường sống chất lượng cao, hứa hẹn sẽ là điểm đến hàng đầu trong xu hướng giãn dân, đồng thời thu hút dòng khách quốc tế và khách chi tiêu cao muốn trải nghiệm du lịch xanh.

Hệ sinh thái sông biển ở khu vực phía Nam thích hợp để phát triển đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng. Ảnh minh hoạ: Đạt Phương Group

Hội An kết nối, dẫn dắt dòng dịch chuyển về phía Nam

Trong cấu trúc phát triển đa cực của Đà Nẵng, Hội An không chỉ là điểm đến du lịch di sản, mà còn là tâm điểm kết nối các trục phát triển và dẫn dắt dòng dịch chuyển không gian sống của toàn vùng.

Hội An nằm trên trục liên kết chiến lược Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai, đồng thời tiếp giáp trực tiếp với các tuyến ven biển và hành lang giao thông quan trọng của khu vực miền Trung. Từ Hội An, việc di chuyển đến sân bay quốc tế Đà Nẵng - cửa ngõ đón khách toàn cầu chỉ mất khoảng 40 - 45 phút, khu kinh tế mở Chu Lai - trung tâm công nghiệp quy mô lớn phía Nam cũng chưa đến 2 giờ…

Chưa dừng lại ở đó, sự hiện diện ngày càng lớn của cộng đồng người nước ngoài, cùng các mô hình sống gắn với sinh thái, văn hóa và nhịp sống chậm, đã đưa Hội An trở thành một trong những điểm đến hiếm hoi tại Việt Nam có khả năng chuyển hóa từ “điểm du lịch” thành lựa chọn đáng cân nhắc cho việc lưu trú dài hạn.

Theo du khách, sức hấp dẫn của đô thị di sản đến từ sự cân bằng hiếm có giữa tĩnh và động, giữa sự trầm lắng, cổ kính từ không gian văn hóa và nhịp sống sôi động với hệ thống dịch vụ, ẩm thực và mua sắm. Đây cũng là lý do Hội An liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế, trong đó có vị trí thứ 6 trong danh sách 10 thành phố tốt nhất thế giới năm 2025 do Travel + Leisure bình chọn.

Khí hậu ôn hòa, không gian sống kết nối với thiên nhiên giúp Hội An ghi điểm trong mắt du khách. Nguồn: Đạt Phương Group

Trên Nomad List (nền tảng tổng hợp dữ liệu và xếp hạng các thành phố trên toàn cầu, giúp người dùng tìm nơi phù hợp để sống, làm việc từ xa và du lịch dài hạn) Hội An đạt 73,94/100 điểm, được đánh giá cao bởi các yếu tố: khí hậu ôn hòa, chi phí sinh hoạt thấp, cộng đồng thân thiện và thực phẩm sạch. Theo Travel Off Path, chi phí để tận hưởng cuộc sống chất lượng cao ở Hội An trong 3 tháng chỉ khoảng 2.520 USD, thấp hơn đáng kể so với các điểm đến Châu Á khác như Tokyo hay Singapore.

Trong cấu trúc đa cực sau sáp nhập của Đà Nẵng, Hội An, từ một điểm du lịch, từng bước trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần định hình xu hướng sống và đầu tư, mở ra một hành lang phát triển mới cho toàn thành phố.