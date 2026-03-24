Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua từ ngày 25/4 đến hết ngày 30/5 (trừ các ngày Chủ nhật).

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.300m2, quy mô 196 căn hộ. Trong đó có 109 căn để bán với diện tích từ 40,4-59,4m2; 17 căn thuê mua rộng 40,4m2 và 34 căn cho thuê từ 40,4-47,4m2.

Dự án nhà ở xã hội tại xã Ngọc Hồi (Hà Nội). Ảnh: Đ.P

Với mức giá tạm tính 24,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì), căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 999 triệu đồng, trong khi các căn diện tích lớn hơn là gần 1,5 tỷ đồng. Phí bảo trì là 449.800 đồng/m2.

Giá thuê mua là 556.520 đồng/m2 (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì), trong khi giá thuê là 215.625 đồng/m2. Các mức giá này hiện là tạm tính và sẽ được điều chỉnh sau khi cơ quan chức năng thẩm định.

Cơ quan quản lý cũng đưa ra nhiều lưu ý nhằm tránh tình trạng trục lợi chính sách. Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo, người dân chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm do chủ đầu tư công bố, không thông qua sàn trung gian.

Người đứng đơn phải trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai.

Đáng chú ý, cơ quan này cũng cảnh báo nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội để thu tiền đặt cọc hoặc các khoản phí trái quy định.

Theo kế hoạch, các hợp đồng mua bán dự kiến được ký vào tháng 6 tới. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao căn hộ vào quý IV/2027.