Tại Hội An, Hoi An Memories Resort & Spa đang góp phần định hình xu hướng này bằng cách đưa văn hoá Faifo trở thành một phần xuyên suốt của hành trình nghỉ dưỡng - nơi du khách có thể sống trong di sản và cảm nhận tinh thần Faifo theo cách tự nhiên, gần gũi nhất.

Không lựa chọn cách tái hiện phố cổ theo những mô-típ hoài niệm quen thuộc, khu nghỉ dưỡng 5 sao này khai thác văn hoá Faifo như một lớp cảm xúc xuyên suốt: từ kiến trúc, không gian, ẩm thực đến nhịp sống chậm ven sông đặc trưng phố Hội và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật được lồng ghép tự nhiên trong suốt hành trình lưu trú.

Mỗi chi tiết đều góp phần mở ra một Hội An sâu hơn phía sau những hình ảnh quen thuộc. Và khi du khách mang theo cảm xúc về một vùng đất sau chuyến đi, đó cũng là lúc văn hoá trở thành giá trị bền vững nhất của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Hoi An Memories Resort & Spa mang đến cho du khách một hành trình nghỉ dưỡng chạm vào văn hóa vùng đất di sản

Khi tinh thần Faifo trở thành trải nghiệm chân thực

Trong nhiều năm, Hội An thường được nhắc đến với đèn lồng, mái ngói hay những con phố vàng cổ kính. Tuy nhiên, với nhiều du khách quốc tế, “Faifo” - tên gọi cũ của Hội An - lại gợi nhiều hơn về một thương cảng giao thoa văn hoá từng rất sôi động ở Đông Nam Á.

Tinh thần đó hiện diện trong cách người Hội An sống chậm nhưng không tách biệt, truyền thống nhưng vẫn cởi mở với giao thoa văn hoá. Đây cũng là yếu tố được nhiều mô hình du lịch mới khai thác như một dạng “bản sắc trải nghiệm” thay vì chỉ là hình ảnh nhận diện.

Tại Hoi An Memories Resort & Spa, yếu tố Faifo không được kể bằng hiện vật hay thông tin lịch sử, mà được đưa vào trải nghiệm theo cách mềm hơn. Không gian ven sông, kiến trúc lấy cảm hứng từ phố Hội, các chi tiết thủ công, các workshop truyền thống, lớp học nấu ăn hay mùi hương thảo mộc bản địa hay nhịp sinh hoạt buổi chiều tối kéo dài đến đêm đều được thiết kế để gợi cảm giác đang sống trong tinh thần của Hội An xưa.

Theo các chuyên gia du lịch, đây là xu hướng phát triển đáng chú ý của ngành nghỉ dưỡng hiện nay: thay vì “đóng gói văn hoá” thành sản phẩm tham quan, nhiều điểm lưu trú bắt đầu biến văn hoá thành cảm giác mà du khách có thể chạm vào trong suốt hành trình lưu trú.

Yếu tố Faifo hiện diện trong mọi trải nghiệm trên hành trình nghỉ dưỡng của du khách

Khi nghỉ dưỡng trở thành trải nghiệm văn hoá

Một trong những thay đổi lớn của ngành du lịch sau đại dịch là nhu cầu kết nối sâu hơn với điểm đến. Du khách hiện không còn chỉ tìm kiếm một nơi đẹp để nghỉ ngơi, mà muốn trải nghiệm nhịp sống và tinh thần của địa phương mình ghé thăm.

Điều này khiến khái niệm nghỉ dưỡng cũng thay đổi. Khu nghỉ dưỡng không còn là không gian tách biệt hoàn toàn khỏi đời sống bản địa, mà trở thành cầu nối để du khách tiếp cận văn hoá địa phương theo cách tự nhiên hơn.

Tại Hoi An Memories Resort & Spa, trải nghiệm lưu trú được mở rộng theo hướng đó. Buổi sáng là không gian giữa sông yên tĩnh, những khoảng sân mang màu sắc phố Hội; chiều xuống là thời điểm Hội An bắt đầu lên đèn, mở ra nhịp sống đặc trưng của đô thị di sản về đêm.

Thức giấc trên dòng sông di sản yên tĩnh với khoảng sân đậm chất Hội An

Không quá ồn ào hay thiên về check-in, mô hình này tập trung nhiều hơn vào cảm giác “sống trong Hội An” thay vì chỉ “đến Hội An”. Với nhiều du khách, giá trị của kỳ nghỉ nằm ở những trải nghiệm khó gọi tên: một buổi chiều ngồi bên sông, ánh đèn lồng phản chiếu trên mặt nước hay cảm giác chậm lại giữa không gian mang nhiều lớp ký ức văn hoá.

Văn hoá địa phương trở thành lợi thế mới của ngành nghỉ dưỡng

Trong bối cảnh ngành lưu trú ngày càng cạnh tranh, bản sắc văn hoá đang dần trở thành yếu tố tạo khác biệt cho điểm đến. Điều này đặc biệt rõ tại các thành phố di sản như Hội An – nơi du khách không chỉ tìm kiếm dịch vụ nghỉ dưỡng, mà còn muốn cảm nhận chiều sâu văn hoá của vùng đất.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong tương lai, những mô hình nghỉ dưỡng có khả năng tạo ra “sense of place” – cảm giác thuộc về một địa điểm cụ thể – sẽ ngày càng có lợi thế.

Một hành trình nghỉ dưỡng để du khách thật sự “thuộc về di sản”

Ở góc độ đó, Hoi An Memories Resort & Spa cho thấy một hướng tiếp cận mới: biến văn hoá Faifo thành một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng thay vì chỉ là yếu tố trang trí. Và khi du khách có thể mang theo cảm xúc về một vùng đất sau chuyến đi, đó cũng là lúc nghỉ dưỡng vượt ra ngoài khái niệm lưu trú thông thường.