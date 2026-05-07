Vợ chồng bà Nancy (58 tuổi) và ông Marc (63 tuổi), đến từ Canada, đang thực hiện hành trình "khám phá cuộc đời mới".

3 năm trước, bà Nancy nghỉ hưu sau 25 năm làm giáo viên, còn ông Marc chuyển sang làm việc từ xa trong ngành công nghệ thông tin. Cặp đôi quyết định bán nhà ở Canada, cùng nhau đi khắp thế giới, khám phá những điều mới mẻ, xây dựng cuộc sống tự do, ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Họ trải nghiệm từ khu nhà trọ, tới du thuyền, khách sạn sang trọng, học cách thích nghi nhanh chóng với những cuộc phiêu lưu. Cho đến hiện tại, họ đã tới hơn 50 quốc gia.

Vợ chồng bà Nancy và ông Marc tại Việt Nam. Ảnh: Newly Nomad

Phát hiện điểm đến mê hoặc

Đầu năm 2026, cặp đôi đặt chân tới Đà Nẵng và ở lại trong 1 tháng. Theo kế hoạch ban đầu, 2 du khách Canada sẽ dành phần lớn thời gian lưu trú ở Đà Nẵng, vừa nghỉ ngơi vừa làm việc. Cuối tuần, cặp đôi sẽ di chuyển tới Huế, Hội An để khám phá thêm các địa điểm văn hóa, lịch sử.

"Chúng tôi chỉ định ở Hội An 3 đêm cuối tuần. Thế nhưng, sau 3 ngày, chúng tôi cảm thấy lưu luyến, chưa muốn rời đi nên tìm một khách sạn khác, bên ngoài phố cổ để lưu trú lâu hơn. Chúng tôi muốn cảm nhận Hội An từ từ và sâu sắc", cặp đôi du khách chia sẻ trên kênh YouTube riêng.

Cặp đôi bị mê hoặc bởi nét đẹp riêng biệt của Hội An. Ảnh: Newly Nomad

Nancy chia sẻ, trên đường từ trung tâm Đà Nẵng tới Hội An, họ rất thích thú với những bờ biển, ngôi làng, đồng ruộng xanh mướt. Đặt chân tới phố cổ Hội An - họ cảm thấy một nhịp sống khác lạ, chậm rãi và bình yên - đúng cuộc sống mà họ yêu thích, tìm kiếm lâu nay.

“Phố cổ Hội An là di sản nổi tiếng được UNESCO công nhận. Với chúng tôi, nơi đây như một thế giới khác biệt - tựa một bảo tàng ngoài trời với những ngôi nhà vàng cổ kính, đèn lồng rực rỡ, các quán cà phê nhỏ xinh và cửa hàng thủ công truyền thống. Khi đêm xuống, dòng sông lung linh ánh đèn, thuyền gỗ và hoa đăng tạo nên khung cảnh lãng mạn, huyền ảo”, bà Nancy miêu tả.

Không chỉ có phố cổ, Hội An trong mắt hai du khách còn gây ấn tượng bởi những cánh đồng lúa trải dài, không khí trong lành, tách biệt hẳn sự ồn ào của đô thị. Tại đây, họ có thể ngắm người dân cần mẫn lao động trên đồng, hay những đàn trâu thong thả gặm cỏ.

Những cánh đồng lúa, ruộng rau ở Hội An hấp dẫn du khách

Hồi tháng 3, phố cổ Hội An (Đà Nẵng) vừa được Time Out, một tạp chí nổi tiếng chuyên về du lịch, ẩm thực và trải nghiệm đô thị, xếp vào vị trí 51 trong danh sách những điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026.

Theo tờ Time Out, Hội An gây ấn tượng mạnh với du khách về mặt thị giác. Không gian phố cổ nổi bật với gam màu vàng ấm. Những con đường nhỏ mang dấu ấn thời gian. Khi đêm xuống, màu sắc của đèn lồng tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc.

Trải nghiệm thú vị với chi phí phải chăng

3 ngày đầu, cặp đôi lưu trú ở một khách sạn trong phố cổ. Những ngày sau đó, họ thuê phòng trong 1 khu nghỉ dưỡng 5 sao cách phố cổ 5-10 phút di chuyển.

"Khách sạn có hồ bơi, sân vườn, phòng thể dục, chăm sóc sức khỏe, tiệc buffet ngon, trà chiều thịnh soạn... và nhất là dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời. Chỉ với 75USD/đêm (gần 2 triệu đồng), chúng tôi được sống sang trọng và được chăm sóc kỹ càng", cặp đôi cho hay.

Những ngày trong tuần, ông Marc duy trì làm việc từ xa. Do lệch múi giờ, ông thường họp ban đêm. Ban ngày, vợ chồng sẽ tập thể dục, ăn sáng với trái cây tươi, uống cà phê Việt Nam rồi thong thả đạp xe hoặc đi bộ vào phố cổ.

Ngày cuối tuần, họ thường có nhiều trải nghiệm hơn. Ông Marc đặc biệt yêu thích những tiệm may đồ, làm đồ da thủ công ở Hội An - nơi họ có thể tìm thấy những vật phẩm được cắt may tỉ mỉ, khác hẳn đồ may hàng loạt. Với cặp đôi, những sản phẩm này mang tính cá nhân, ghi dấu kỷ niệm.

Nói về trải nghiệm ở Hội An, Nancy cho rằng, du khách không nên bỏ qua việc đi chợ địa phương, đi thuyền dọc sông Hoài ngắm phố cổ về đêm, tham gia lớp học nấu ăn, ngồi thuyền thúng tại rừng dừa Bảy Mẫu.

Theo cặp đôi những trải nghiệm này không hề tốn nhiều chi phí nhưng lại rất thú vị với khách nước ngoài.

Ở Bảy Mẫu, du khách trải nghiệm đi thuyền thúng len lỏi khắp những lạch nước, hai bên là rừng dừa xanh ngắt, thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp sông nước. Ảnh: Newly Nomad

Cũng theo Nancy, ở Hội An có nhiều bãi biển đẹp, sạch, bình yên để du khách thỏa thích tắm nắng, đi dạo.

Du khách có thể trải nghiệm biển An Bàng - nơi từng được CNN bình chọn là một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới, biển Hà My hay biển Cửa Đại - nơi từng được TripAdvisor bình chọn vào top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á.

Nancy cho biết, vợ chồng bà nhất định sẽ trở lại Việt Nam khi ông Marc nghỉ hưu hoàn toàn để trải nghiệm thêm nhiều điểm đến thú vị.