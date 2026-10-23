Hội chẩn hay hội chuẩn là cách viết đúng khi nói về việc các bác sĩ cùng trao đổi, đánh giá tình trạng bệnh để thống nhất hướng chẩn đoán và điều trị? Đây là cặp từ dễ gây nhầm lẫn khi sử dụng trong giao tiếp và các văn bản y khoa.

Hội chẩn hay hội chuẩn mới đúng?

Từ đúng chính tả trong lĩnh vực y tế là “hội chẩn”. Đây là thuật ngữ chỉ việc những người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cùng thảo luận về tình trạng của người bệnh nhằm đưa ra chẩn đoán và phương pháp điều trị phù hợp.

Theo Điều 64 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, hội chẩn được thực hiện khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán, điều trị của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hoặc khi người bệnh đã được điều trị nhưng tình trạng không tiến triển tốt hay diễn biến xấu đi.

Chẩn đoán hay chuẩn đoán mới là cách viết đúng trong y học? Ảnh minh họa: AI

Luật cũng quy định các hình thức hội chẩn gồm hội chẩn khoa, liên khoa và toàn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hội chẩn giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong nước hoặc giữa cơ sở trong nước với nước ngoài; cùng các hình thức khác theo quy định. Về phương thức, hội chẩn có thể được tiến hành trực tiếp hoặc từ xa.

Kết quả hội chẩn phải được thể hiện bằng văn bản và lưu trữ trong hồ sơ bệnh án. Trên cơ sở kết quả này, người hành nghề trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh đưa ra quyết định chẩn đoán, điều trị phù hợp cho người bệnh.

Như vậy, "hội chẩn" không chỉ là cách viết được sử dụng phổ biến trong bệnh viện mà còn là thuật ngữ được quy định cụ thể trong pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Vì sao “hội chuẩn” là cách viết sai?

"Hội chuẩn" không phải cách viết đúng của thuật ngữ y khoa nói trên. Sự nhầm lẫn thường xuất phát từ việc hai từ "chẩn" và "chuẩn" có cách phát âm gần giống nhau, trong khi ý nghĩa khác biệt.

Trong tiếng Việt, "chuẩn" thường được dùng để chỉ căn cứ, quy tắc hoặc mức được xác định làm cơ sở đối chiếu, đánh giá. Từ này xuất hiện trong các cách dùng như "tiêu chuẩn", "chuẩn hóa" hay "đạt chuẩn".

Trong khi đó, "chẩn" xuất hiện trong những thuật ngữ y khoa như "chẩn đoán" và "hội chẩn". Trong "hội chẩn", yếu tố này gắn với hoạt động chuyên môn nhằm đánh giá tình trạng người bệnh, trao đổi ý kiến giữa những người hành nghề để tìm hướng xử trí phù hợp.

Do đó, khi nói về việc các bác sĩ cùng trao đổi chuyên môn để thống nhất hướng chẩn đoán, điều trị, cần viết là "hội chẩn", không phải "hội chuẩn".

Một số cách dùng đúng gồm: "hội chẩn liên khoa", "hội chẩn từ xa", "tổ chức hội chẩn ca bệnh khó" và "kết quả hội chẩn".

Việc phân biệt đúng hai từ giúp người viết sử dụng chính xác thuật ngữ y khoa, đồng thời bảo đảm tính rõ ràng, thống nhất trong các văn bản chuyên môn và thông tin sức khỏe dành cho cộng đồng.