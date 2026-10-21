Dù trải qua kỳ thi tuyển chọn đầu vào gắt gao và nhiều năm thực hành khắc nghiệt tại bệnh viện, bác sĩ nội trú vẫn sẽ tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề độc lập từ 2027.

PGS.TS.BS Lương Mai Anh, Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia, khẳng định việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề này nhằm thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

"Kỳ thi không có nghĩa là phủ nhận chất lượng đào tạo hay cho rằng bác sĩ tốt nghiệp chưa đủ năng lực chuyên môn", PGS Mai Anh nhấn mạnh. Điểm then chốt nằm ở sự phân định rõ ràng giữa hai khái niệm: Đánh giá kết quả việc học thuộc về trách nhiệm của các cơ sở đào tạo còn đánh giá năng lực hành nghề của bác sĩ thuộc trách nhiệm của Hội đồng Y khoa Quốc gia dựa trên khung chuẩn năng lực thống nhất toàn quốc để làm căn cứ cấp giấy phép.

Chuẩn hóa chất lượng, xóa bỏ sự khác biệt giữa các cơ sở đào tạo

Cả nước hiện có 40 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, gồm cả khối công lập và tư nhân. Thực tế, giữa các cơ sở đào tạo này có sự khác biệt khá lớn về chương trình, phương pháp giảng dạy, điều kiện thực hành hay tiêu chí đánh giá.

Do đó, việc áp dụng một khung chuẩn kiểm tra độc lập và khách quan đảm bảo mọi bác sĩ khi bước ra hành nghề đều đáp ứng đúng ngưỡng năng lực tối thiểu, bảo vệ an toàn cho người bệnh. Đáng chú ý, năng lực hành nghề không chỉ xác nhận một lần tại thời điểm cấp phép. Giấy phép hành nghề sẽ có thời hạn 5 năm và yêu cầu bác sĩ phải duy trì, cập nhật kiến thức y khoa liên tục (CME) để gia hạn.

Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa ngành Y khoa - kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thúy Nga

PGS Lương Mai Anh cho biết Hội đồng Y khoa Quốc gia đã xây dựng phương án kiểm tra linh hoạt, đảm bảo tính đặc thù của chương trình đào tạo nội trú và quyền lợi chính đáng của người học.

Theo đó, nhóm bác sĩ nội trú trúng tuyển từ năm 2027: Sau khi hoàn thành năm đào tạo thứ nhất (đã tích hợp nội dung thực hành), bác sĩ sẽ dự thi đánh giá năng lực ở 1 trong 4 phạm vi hành nghề chung: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền hoặc Y học dự phòng. Sau khi đạt kỳ thi và có giấy phép hành nghề, bác sĩ tiếp tục hoàn thành chương trình chuyên khoa sâu để mở rộng phạm vi hành nghề tương ứng.

Nhóm bác sĩ nội trú trúng tuyển trước năm 2027 sẽ áp dụng phương án đánh giá chuyển tiếp. Theo đó, bộ công cụ kiểm tra được xây dựng theo từng chuyên ngành cụ thể trên khung chuẩn năng lực bác sĩ chuyên khoa để làm căn cứ cấp giấy phép hành nghề chuyên khoa.

Trước những lo lắng của học viên y khoa về gánh nặng thi cử cũng như nguy cơ các trường "đào tạo chạy theo kỳ thi", đại diện Hội đồng Y khoa Quốc gia khẳng định việc đánh giá hướng tới cơ chế xác nhận năng lực minh bạch, công bằng nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh chứ không phải tạo thêm áp lực, rào cản hay gánh nặng cho các bác sĩ.

Đề thi tập trung tư duy lâm sàng, nói không với "học vẹt"

Dự kiến năm 2027 sẽ tổ chức 2 đợt kiểm tra đánh giá. Đợt 1 dự kiến diễn ra vào tháng 3 (tiếp nhận hồ sơ từ tháng 1). Đợt 2 dự kiến vào tháng 12 (tiếp nhận hồ sơ từ tháng 9). Kỳ kiểm tra sẽ được thực hiện dưới hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trên máy tính hoặc máy tính bảng.

"Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng vận dụng tư duy lâm sàng và xử lý các tình huống thực tiễn. Điều này đòi hỏi bác sĩ phải tích lũy kinh nghiệm thực hành trong suốt quá trình học tập tại bệnh viện, thay vì học thuộc lý thuyết hay 'luyện đề' ngắn hạn", PGS Lương Mai Anh cho hay.

Đại diện Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết hiện đã ban hành danh mục năng lực thiết yếu, cấu trúc ma trận đề kiểm tra cho 4 phạm vi hành nghề và đang chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi. Các câu hỏi minh họa sẽ được công khai để người học chủ động ôn tập.

"Hội đồng không tổ chức và không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mở lớp luyện thi, các bác sĩ trẻ cần cảnh giác trước các trang web mạo danh đang xuất hiện", PGS Mai Anh cảnh báo.

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