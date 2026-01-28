Trong dòng chảy phát triển ấy không thể thiếu đội ngũ nhân sự Việt Nam giàu tâm huyết với giáo dục, giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt- Anh. Một trong số đó là chị Cao Thị Ngọc Bảo - Giám đốc Quản trị Tuân thủ của Hội đồng Anh tại Việt Nam - mới đây đã được ghi nhận là người Việt Nam đầu tiên đang làm việc trong nước được Vua Charles III trao tặng danh hiệu cao quý MBE.

Hành trình hơn 30 năm

Những năm 1994-1996 được xem là giai đoạn khởi đầu nhiều thử thách của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Khi đó, tổ chức này được biết đến như là “cánh cửa” đến với nước Anh với cơ hội hợp tác và tăng cường hiệu biết về ngôn ngữ Anh, giáo dục đến văn hóa nghệ thuật và sáng tạo. Văn phòng khi đó còn nhỏ, nhân sự ít với môi trường làm việc quốc tế và cách tiếp cận triển khai hợp tác còn rất mới và khác biệt, đòi hỏi học tập không ngừng và tinh thần cởi mở khi làm việc với nhiều đối tác trong nước.

Cùng với tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam, hoạt động của Hội đồng Anh dần chuyển sang tập trung vào nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, mở rộng hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu, cũng như thúc đẩy giao lưu và giới thiệu các phát triển nghệ thuật và hoạt động văn hóa mới. Khi các vấn đề về phát triển bền vững, sáng tạo và trách nhiệm xã hội được quan tâm nhiều hơn, Hội đồng Anh chủ động mở rộng sang các lĩnh vực như doanh nghiệp xã hội, công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa, đồng thời đẩy mạnh các chương trình dành cho giới trẻ.

Đến năm 2018, Hội đồng Anh đã phát triển lên hơn 270 nhân viên tại Việt Nam, cũng là giai đoạn đẩy mạnh các dự án mang tính kết nối đa phương, phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và cộng đồng sáng tạo Việt - Anh. Trong hành trình đó, chị Ngọc Bảo cùng đội ngũ nhân sự Việt Nam không ngừng triển khai các chương trình sáng tạo, thể hiện cam kết của Hội đồng Anh trong việc chủ động thích nghi và đồng hành cùng Việt Nam.

Với đội ngũ ngày càng mở rộng, Hội đồng Anh tại Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành và đóng góp tích cực vào các chương trình, sáng kiến vì cộng đồng

Hiện tại đang là thời điểm quan trọng để Hội đồng Anh tiếp tục gắn kết chặt chẽ hơn với các ưu tiên phát triển của Việt Nam trên nền tảng hợp tác sẵn có. Tháng 10/2025, Việt Nam và Vương quốc Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu mốc quan trọng, mở ra không gian mới để các sáng kiến về giáo dục, kỹ năng và kết nối con người được triển khai bài bản, dài hạn hơn.

Với thế mạnh về kết nối, chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế, vai trò của Hội đồng Anh tiếp tục được kỳ vọng như một cầu nối hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đặt ra. Trên trục hợp tác giáo dục, các nội dung ưu tiên trong thời gian tới tập trung vào đào tạo giáo viên, phát triển kỹ năng và triển khai chiến lược tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc gia cũng như tiếp tục đẩy mạnh các hợp tác giáo dục đại học.

Từ năm 2026, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật và định hướng phát triển đột phá của Việt Nam dựa trên nền tảng khoa học, Hội đồng Anh đã ưu tiên mở rộng khả năng tiếp cận và cá nhân hóa việc học tiếng Anh thông qua công nghệ. Việt Nam dự kiến là một trong những quốc gia đầu tiên triển khai AiBC, nền tảng trí tuệ nhân tạo do Hội đồng Anh phát triển nhằm hỗ trợ luyện nói, luyện viết và đánh giá năng lực ngôn ngữ theo hướng linh hoạt. Các giải pháp công nghệ sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của chiến lược tiếng Anh quốc gia, đồng thời làm sâu sắc thêm cũng như tăng cường tác động hiệu quả của hợp tác lâu dài trong tương lai.

Sự vinh danh xứng đáng

Có thể thấy, đằng sau mỗi bước tiến của tổ chức tại Việt Nam luôn có dấu ấn bền bỉ của đội ngũ nhân sự trong nước, trong đó phải kể đến chị Ngọc Bảo. Là thế hệ “đời đầu”, chị và các đồng sự đã kiên trì tìm cách thích nghi, trở thành cầu nối để các giá trị của một tổ chức quốc tế có thể vận hành hiệu quả trong thực tiễn Việt Nam.

Hơn 30 năm kiến tạo các giá trị văn hóa - giáo dục, những thành quả của Hội đồng Anh đã vươn tầm thế giới. Mới đây nhất, chị Bảo đã trở thành công dân Việt Nam đầu tiên (đang sinh sống và làm việc trong nước) được Hoàng gia Anh phong tặng danh hiệu MBE. Đây là tước hiệu cao quý vinh danh những cá nhân có cống hiến nổi bật trong lĩnh vực quan hệ văn hóa, giáo dục và xã hội.

Chị Cao Thị Ngọc Bảo trong lễ nhận danh hiệu MBE do Đại sứ Anh tại Việt Nam trao tặng

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, đánh giá chị Ngọc Bảo là một trong những nhân sự đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai các chương trình mang tính nền tảng, giúp Hội đồng Anh duy trì được sự tin cậy của đối tác và tạo ra những tác động bền vững cho cộng đồng. Theo ông, chính sự thấu hiểu bối cảnh địa phương, tinh thần cam kết và cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ tại Việt Nam đã góp phần tạo nên vị thế hiện nay của Hội đồng Anh.

Trong khi đó, chị Ngọc Bảo chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi nhận danh hiệu MBE và coi đây là sự ghi nhận cho chặng đường nhiều năm làm việc cùng Hội đồng Anh tại Việt Nam. Ở mỗi vị trí công việc, điều tôi theo đuổi nhất quán là kết nối giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam và Vương quốc Anh theo cách phù hợp với bối cảnh trong nước, qua đó đóng góp thiết thực cho những ưu tiên phát triển mang tính quốc gia của Việt Nam. Trong thời gian tới, Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong nước, phát huy vai trò kết nối và hỗ trợ để tạo ra những tác động bền vững”.

Theo chị Ngọc Bảo, chính cách tổ chức này xây dựng niềm tin, trao quyền cho đội ngũ địa phương và cho phép thử nghiệm trong khuôn khổ phù hợp với bối cảnh Việt Nam đã tạo nên khác biệt, giúp các dự án không chỉ đạt hiệu quả trước mắt mà còn hình thành nền tảng bền vững cho phát triển trong tương lai. Từ đó, các nhân sự Việt Nam vừa chủ động điều chỉnh các định hướng toàn cầu cho sát thực tiễn trong nước, vừa kết nối với mạng lưới quốc tế, góp phần duy trì và mở rộng những tác động tích cực và lâu dài của Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Bích Đào