Diễn ra vào hai ngày 6 và 7/12/2025, vòng thi quy tụ 22 đội thi xuất sắc nhất vượt qua vòng trực tuyến, là cơ hội để thế hệ trẻ thể hiện sự sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần đổi mới trong môi trường mang tầm vóc quốc tế.

Hội đồng Giám khảo năm nay gồm những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ và chiến lược, mang đến góc nhìn đa chiều, chuyên môn cao và định hướng quốc tế cho cuộc thi, với các tên tuổi uy tín nổi bật như:

GS. Thomas E. Patterson, Trường Quản lý Nhà nước Kennedy, Đại học Harvard, thành viên Hội đồng Lãnh đạo của Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Đổi mới - Sáng tạo. GS. Patterson cũng là đồng sáng lập Diễn đàn Toàn cầu Boston (Boston Global Forum). Kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm của ông sẽ là nguồn cảm hứng và giúp định hướng cho các thí sinh trẻ trong hành trình nghiên cứu AI.

Ông Nguyễn Anh Tuấn là đồng sáng lập, CEO của Diễn đàn Toàn cầu Boston, Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Đổi mới - Sáng tạo. Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng là người tiên phong trong nhiều sáng kiến quốc tế về trí tuệ nhân tạo và giáo dục công dân toàn cầu, bao gồm "Sáng kiến Xã hội Trí tuệ nhân tạo" (AIWS) phối hợp cùng các chuyên gia từ Harvard và MIT. Sự hiện diện của ông trong hội đồng sẽ giúp các thí sinh hiểu rõ hơn về tiềm năng AI và trách nhiệm xã hội.

Ông Yasuhide Nakayama là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hiện là đại diện Boston Global Forum tại Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Ông từng giữ nhiều vị trí trọng yếu như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nhật Bản. Sau khi rời Quốc hội Nhật Bản năm 2021, ông tiếp tục cố vấn chiến lược cho LDP về đối ngoại, quốc phòng và công nghệ.

Các thành viên Hội đồng cố vấn và Ban Giám khảo Vietnam AI Contest2025

Bà Cansu Canca là Giám đốc chương trình AI có trách nhiệm tại Đại học Northeastern và là nhà sáng lập AI Ethics Lab. Bà là chuyên gia quốc tế về đạo đức AI, tham gia xây dựng chính sách cho WEF, EU, NIH, IEEE và hợp tác với Liên Hợp Quốc, Interpol. Với hơn một thập kỷ làm việc trong đạo đức sinh học và y tế công cộng tại Harvard, Đại học Hồng Kông và WHO, bà được xem là một trong những tiếng nói dẫn dắt về đạo đức AI trên thế giới.

Ông Jeff Saviano là lãnh đạo phụ trách đổi mới sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực thuế của EY, với hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn về rủi ro, cơ hội và chính sách công nghệ tiên tiến. Ông đứng đầu Sáng kiến Đạo đức AI trong kinh doanh tại Trung tâm Đạo đức Edmond & Lily Safra của Harvard và tư vấn cho nhiều hội đồng quản trị về chiến lược và đạo đức AI. Ông là thành viên sáng lập The Prosperity Collaborative và thường xuyên diễn thuyết tại WEF và Liên Hợp Quốc.

Ông Glen Weyl là nhà kinh tế học và chuyên gia công nghệ xã hội, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Plurality Institute và Trưởng dự án đặc biệt tại Microsoft Research. Ông là tác giả của “Radical Markets”, cơ chế Bỏ phiếu Lũy thừa (Quadratic Voting) và nghiên cứu “Decentralized Society”, đồng thời từng giảng dạy tại Chicago, Harvard, Yale và là tiến sĩ kinh tế của Princeton. Ông được CoinDesk xếp vào Top 10 nhân vật ảnh hưởng về blockchain và được WIRED, Bloomberg Businessweek vinh danh trong danh sách nhân vật ảnh hưởng toàn cầu.

Với sự quy tụ của những học giả và chuyên gia hàng đầu thế giới, Hội đồng Giám khảo Vietnam AI Contest 2025 mang đến phương pháp đánh giá khoa học, khách quan và truyền cảm hứng cho thí sinh theo đuổi các giá trị bền vững của trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi kỳ vọng trở thành bệ phóng cho những dự án xuất sắc và góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

(Nguồn: VLAB Innovation)