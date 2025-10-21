Trong ngày 18/10, ICOMMA 2025 đã diễn ra, do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp cùng Hội Cơ học Việt Nam (VAM) và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR) tổ chức.

Sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng 200 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên trong và ngoài nước gửi tham luận và tham gia trình bày.

Đặc biệt, sự hiện diện và chia sẻ của các nhà khoa học quốc tế đến từ Đức, Hàn Quốc,... có ý nghĩa quan trọng trong kết nối tri thức toàn cầu, đóng góp những định hướng nghiên cứu phát triển Cơ học 4.0 tại Việt Nam - khi cơ học hiện đại không chỉ là nền tảng kỹ thuật mà còn là trung tâm của đổi mới công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Chương trình hội nghị gồm nhiều phiên báo cáo chuyên sâu, phản ánh những tiến bộ của cơ học hiện đại và ứng dụng. Theo đó, có 4 báo cáo tại 2 phiên toàn thể và hơn 70 báo cáo ở 12 phiên tiểu ban song song.

Sự hiện diện của nhà khoa học quốc tế mang đến những định hướng nghiên cứu mới

Các chủ đề then chốt được thảo luận bao gồm Hệ thống sinh học (Biological Systems); Hư hỏng, nứt gãy và sự cố (Damage, Fracture, and Failure); Các bài toán dòng chảy (Flow Problems); Các bài toán đa thang - đa vật lý (Multiscale Multiphysics Problems); Vật liệu tổ hợp và kết cấu lai (Composites and Hybrid Structures); Tối ưu hóa và các bài toán nghịch đảo (Optimization and Inverse Problems); Kết cấu nhẹ (Lightweight Structures); Cơ điện tử (Mechatronics); Cơ khí và Kỹ thuật ô tô (Mechanical and Automotive Engineering); Phương pháp số và tính toán thông minh (Numerical Methods and Intelligent Computing); Công nghệ mới nổi cho công nghiệp 4.0 (Emerging Technology for IR4.0).

Tại các phiên làm việc, báo cáo viên đã giới thiệu nghiên cứu giàu chiều sâu học thuật và tiềm năng ứng dụng thực tiễn. Có thể kể đến A Variational Approach to Effective Models for Inelastic Materials and Systems (tạm dịch: Phương pháp tiếp cận đa dạng đối với các mô hình hiệu quả cho vật liệu và hệ thống không đàn hồi); From FlyCams to FlyRobots: Mechanics and Control Perspectives (tạm dịch: Từ FlyCam đến FlyRobots: Cơ chế và quan điểm điều khiển); Polymer Nanocomposite Films and Colorimetric Membranes for Sustainable Smart Food Packaging (tạm dịch: Màng nanocompozit polyme và màng đo màu dùng cho bao bì thực phẩm bền vững), Numerical Study of Complex Fluid Flows Using Grid-Based and Particle-Based Methods (tạm dịch: Nghiên cứu số học về dòng chất lỏng phức tạp sử dụng phương pháp dựa trên lưới và trên hạt),...

Các tham luận đặt trọng tâm vào xu hướng cơ học 4.0

Một số tham luận khác cũng dành sự quan tâm cho những xu hướng đương đại như năng lượng sạch và bền vững, giao thông đô thị thông minh, sản xuất robot và hàng không vũ trụ, các phương pháp cải thiện hiệu suất và giảm thiểu chi phí sản xuất,…

Chẳng hạn, tham luận Evaluation of mechanical properties of metal 3D-printed parts (tạm dịch: Đánh giá tính chất cơ học của các chi tiết kim loại in 3D) nghiên cứu tác động của quá trình ủ lên tính chất cơ học của các chi tiết thép công cụ H13 để làm rõ tiềm năng của in 3D kim loại trong sản xuất công nghiệp hàng loạt.

Hay tham luận Some investigation on damage behavior of concrete based on complex simulations (tạm dịch: Một số nghiên cứu về tình trạng hư hỏng của bê tông dựa trên mô phỏng phức tạp) mô phỏng số cường độ nén của bê tông và so sánh với dữ liệu thực nghiệm để đánh giá độ chính xác và hiểu rõ hơn cơ chế chịu lực của bê tông. Qua đó, đề xuất công thức có thể được áp dụng vào các kỹ thuật thực tế, góp phần phát triển vật liệu bê tông bền vững.

ICOMMA 2025 tạo nên diễn đàn học thuật quốc tế để trao đổi các nghiên cứu gắn liền với thực tiễn

Được biết, các bản thảo của ICOMMA 2025 được phản biện kín và lựa chọn xuất bản trong Kỷ yếu có ISBN. Những bản thảo chất lượng cao được tuyển chọn sẽ được đăng trong các ấn phẩm đặc biệt của các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Trong vai trò của đơn vị đăng cai, HUTECH khẳng định mục tiêu chiến lược là thúc đẩy khoa học công nghệ gắn liền với thực tiễn và nhu cầu đổi mới công nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Thu Loan