Đây là năm thứ ba liên tiếp Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp đạt danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực cấp cứu và điều trị đột quỵ, khẳng định vị thế tiên phong, chất lượng chuyên môn vượt trội và những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình cứu sống và phục hồi cho người bệnh.

Thành tích trên là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng, tinh thần đổi mới và cam kết mạnh mẽ của tập thể y bác sĩ Bệnh viện trong việc duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế, mang lại chất lượng điều trị tối ưu cho người bệnh.

Giải thưởng “Diamond Status” là sự công nhận toàn diện từ WSO đối với chất lượng điều trị đột quỵ: từ khả năng phản ứng nhanh trong cấp cứu, chẩn đoán chính xác, can thiệp kịp thời, cho đến công tác phục hồi chức năng và theo dõi sau điều trị. Để đạt được thành tựu này, Bệnh viện đã huy động sự phối hợp hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa, sự chỉ đạo sát sao từ Ban lãnh đạo, cùng sự tận tâm và trình độ chuyên môn cao của toàn thể đội ngũ nhân viên y tế.

Với giải thưởng danh giá “Diamond Status”, Khoa Đột quỵ - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực điều trị đột quỵ tại khu vực phía Bắc, góp phần cứu sống và phục hồi chức năng cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Trong thời gian tới, Khoa sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chuyên môn, mở rộng hợp tác quốc tế, cập nhật các tiến bộ kỹ thuật mới nhất - hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đột quỵ đạt chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực vào công cuộc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện nay, đột quỵ vẫn là một trong những thách thức y tế lớn nhất toàn cầu. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 12,2 triệu ca đột quỵ mới xảy ra trên thế giới, tương đương với mỗi 3 giây lại có một người bị đột quỵ. Đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người trưởng thành. Hậu quả sau đột quỵ rất nặng nề, với 71% bệnh nhân mất khả năng lao động, gây ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình, xã hội và nền kinh tế. Chi phí y tế cho điều trị và phục hồi sau đột quỵ được ước tính lên tới 1,12% GDP toàn cầu.

Trước thực trạng đó, việc phát triển chuyên ngành đột quỵ, nâng cao chất lượng điều trị và xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu gánh nặng bệnh tật trên quy mô toàn cầu.

Hội nghị WSO Global Stroke Alliance 2025 có chủ đề “Đột quỵ không biên giới”, quy tụ đại diện của hơn 15 quốc gia, các tổ chức y tế quốc tế cùng nhiều chuyên gia đầu ngành. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác đa quốc gia, chia sẻ mô hình điều trị hiệu quả và xây dựng mạng lưới trung tâm đột quỵ chất lượng, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị này, mở ra cơ hội lớn để ngành y tế Việt Nam thể hiện vai trò chủ động và vị thế ngày càng cao trên bản đồ y tế toàn cầu.

Hồng Anh