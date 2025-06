Người phụ nữ 57 tuổi được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng bất tỉnh. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị tắc động mạch não giữa bên trái dẫn đến cơn đột quỵ. Sau điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết, người bệnh được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) để theo dõi tiếp.

Khi đang được theo dõi sát sao, bệnh nhân đột nhiên không thể cử động nửa người bên trái. Thang điểm NIHSS tăng vọt từ 0 lên 13, báo hiệu tổn thương nghiêm trọng ở bán cầu não đối diện. Các bác sĩ Khoa Bệnh lý mạch máu não lập tức kích hoạt báo động nội viện. Chụp CT khẩn cấp phát hiện huyết khối mới chặn động mạch não giữa bên phải. Bệnh nhân được chuyển ngay đến đơn vị can thiệp mạch máu thần kinh.

Với sự chính xác và khẩn trương, ê-kíp thực hiện can thiệp nội mạch. Chỉ sau vài giờ, mạch máu được tái thông hoàn toàn, sức cơ trở lại mức 5/5, dấu hiệu liệt tan biến. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng đông thế hệ mới kiểm soát rung nhĩ thủ phạm gây tái phát đột quỵ.

PGS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, cho hay, bệnh nhân đột quỵ tái phát do rung nhĩ, một rối loạn tim mạch dễ bị bỏ qua. Với những người tiền sử rung nhĩ vĩnh viễn, có nguy cơ huyết khối cao, dẫn đến cơn đột quỵ thứ hai chỉ trong tích tắc. May mắn, sự can thiệp kịp thời đã cứu bệnh nhân khỏi mối nguy liệt vĩnh viễn.

Bác sĩ Thắng khuyến cáo, rung nhĩ cần được tầm soát kỹ lưỡng, đặc biệt ở người cao tuổi. Sử dụng thuốc kháng đông dưới hướng dẫn chuyên khoa là chìa khóa ngăn ngừa đột quỵ.