Trên hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam đồng thời đối mặt với bài toán duy trì tăng trưởng, giảm phát thải và bảo đảm chuyển đổi bao trùm. Đây cũng là thách thức chung của ASEAN và là trọng tâm tại ESG Symposium 2026 do Tập đoàn SCG tổ chức với chủ đề “ASEAN hành động: Thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện”.



Với sự tham gia của các lãnh đạo khu vực công, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và giới học thuật các nước ASEAN, hội nghị thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi công bằng và thích ứng khí hậu, đưa các cam kết phát triển bền vững vào thực tiễn.



Định hướng này tương đồng với các ưu tiên phát triển của Việt Nam và hỗ trợ mục tiêu Net Zero 2050. Tại ESG Symposium 2026, các nhà nghiên cứu và đại diện đến từ Việt Nam đã tham gia thảo luận ba nội dung trọng tâm, đưa góc nhìn và kinh nghiệm Việt Nam vào các trao đổi khu vực, cùng SCG và các đối tác ASEAN thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện.

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SCG, phát biểu tại ESG Symposium 2026 về định hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trong khu vực ASEAN

Năng lượng sạch mở cửa cho sản xuất xanh

Một trong những nội dung trọng tâm của ESG Symposium 2026 là thúc đẩy chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch, an toàn, linh hoạt và có khả năng cạnh tranh, nhằm củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ASEAN.

Các lãnh đạo và đại diện tổ chức tại ESG Symposium 2026 cùng trao đổi về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh của ASEAN

Với Việt Nam, chuyển đổi năng lượng gắn trực tiếp với mục tiêu giảm phát thải của quốc gia. Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu xác định mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 15,8% tổng lượng phát thải khí nhà kính và có thể nâng lên 43,5% khi có điều kiện hỗ trợ.

SCG đang triển khai các giải pháp giảm phát thải và sử dụng năng lượng hiệu quả tại các đơn vị thành viên. Tại PRIME Group, thu hồi nhiệt thải và thay thế than bằng nhiên liệu sinh khối đã được áp dụng trong sản xuất. Bên cạnh đó, SCG phát triển xi măng low-carbon, các dòng vật liệu và sản phẩm tiết kiệm năng lượng nhằm mở rộng lựa chọn xanh hơn cho thị trường.

Đưa kinh tế tuần hoàn vào thực tiễn

ESG Symposium 2026 cho thấy chuyển đổi xanh cần sự phối hợp và hành động chung của nhiều bên. Với vai trò cầu nối trong khu vực, SCG thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đưa các giải pháp bền vững vào thực tiễn, đồng hành cùng Việt Nam và ASEAN.

Tại Việt Nam, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn đang được thúc đẩy. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 xác định xanh hóa các ngành kinh tế gắn với áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn và giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp.

Đóng góp thực hiện mục tiêu trên, SCG đang đưa nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào sản phẩm và chuỗi giá trị thông qua việc thương mại hóa bao bì làm từ 100% nhựa tái chế sau tiêu dùng và thúc đẩy các giải pháp thu gom, phân loại, tái chế chất thải.

Mở rộng cơ hội trong quá trình chuyển đổi xanh

Chuyển đổi công bằng là một trong ba nội trọng tâm tại ESG Symposium 2026. Hội nghị nhấn mạnh việc tạo cơ hội để doanh nghiệp SME, người lao động và cộng đồng thích ứng và phát triển thông qua tiếp cận kiến thức, công nghệ, kỹ năng, nguồn vốn và thị trường.

Ông Payong Srivanich, Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực Liên hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng (JSCCIB) chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hỗ trợ SME

Tại Việt Nam, yêu cầu bảo đảm tính công bằng trong chuyển đổi năng lượng cũng đang được cụ thể hóa trong chính sách. Cập nhật triển khai Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) xác định chuyển đổi năng lượng cần gắn với tạo việc làm mới, đào tạo lao động, bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với các kinh nghiệm chuyển đổi xanh tại các đơn vị thành viên, SCG Việt Nam đang tiếp tục chia sẻ mô hình thực tiễn và kết nối nguồn lực cho cộng đồng SME thông qua các sáng kiến như Go Together, góp phần mở rộng khả năng tham gia của doanh nghiệp vào quá trình chuyển đổi xanh.

ESG Symposium 2026 khẳng định vai trò của hợp tác khu vực trong việc đưa các mục tiêu phát triển bền vững vào thực tiễn. Với định hướng phát triển dài hạn, SCG tiếp tục thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và phát triển bao trùm, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hướng tới Net Zero 2050 và tăng trưởng bền vững.

(Nguồn: SCG Thái Lan)