Hội nghị diễn ra dưới sự dẫn dắt của GS.TS.BS Trương Quang Bình - Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam và PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài - Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

GS. TS. BS. Trương Quang Bình - Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị Giải pháp chinh phục mục tiêu kiểm soát LDL-C – Càng sớm càng tốt, càng thấp càng tốt, càng lâu càng tốt: Kết nối bằng chứng đến thực hành.

Chương trình Hội nghị được xây dựng bài bản, cập nhật các khuyến cáo và bằng chứng khoa học mới, đồng thời nhấn mạnh tính ứng dụng trong thực hành lâm sàng nhằm tối ưu hóa kiểm soát lipid máu cho bệnh nhân.

Phiên tọa đàm khoa học với sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn trên cả nước.

Tại hội nghị, GS.TS.BS Michal Vrablík - Chủ tịch Hội Xơ vữa động mạch Cộng hòa Séc và PGS.TS.BS Trần Hoà - Phó Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã trình bày báo cáo khoa học chuyên sâu. Nội dung tập trung vào chiến lược kiểm soát LDL-C ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và rất cao, vai trò của liệu pháp phối hợp liều cố định rosuvastatin - ezetimibe, cũng như việc chuyển hóa các khuyến cáo quốc tế thành giải pháp điều trị phù hợp với điều kiện thực hành tại Việt Nam.

Cùng với các bài báo cáo, phiên tọa đàm khoa học đã diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các cơ sở y tế lớn như Nguyễn Thu Hương (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên), Nguyễn Kim Chung (Bệnh viện Tim Tâm Đức), Nguyễn Đức Chỉnh (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ) và Nguyễn Thị Ý Nhi (Bệnh viện Đại học Y Dược Huế) đã mang đến nhiều chia sẻ thực tiễn xoay quanh vấn đề cá thể hóa điều trị, nâng cao tuân thủ của người bệnh và giải quyết các rào cản trong kiểm soát LDL-C trong thực hành lâm sàng.

Hội nghị được tổ chức với sự tài trợ của EGIS Pharmaceuticals PLC (Văn phòng Đại diện tại TP.HCM) và vinh dự có sự hiện diện của Ông Csaba Poroszlai – Giám Đốc điều hành của Tập đoàn dược phẩm EGIS Pharmaceuticals PLC, đại diện đơn vị tài trợ.

Chủ Toạ Đoàn, Báo Cáo Viên và Tham Luận Viên chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn dược phẩm EGIS Pharmaceuticals PLC (đơn vị tài trợ hội nghị).

Hội nghị không chỉ góp phần cập nhật kiến thức khoa học chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên y tế mà còn thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp điều trị hiện đại, hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn diện nguy cơ tim mạch, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh tại Việt Nam.

Nguyễn Quốc Chinh