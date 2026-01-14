Bác sĩ Pakhmode qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim nghiêm trọng vào rạng sáng 31/12 ở tuổi 53. Chỉ vài ngày trước đó, kết quả điện tâm đồ của ông hoàn toàn bình thường và ông được đánh giá là người có ý thức cao về rèn luyện sức khỏe.

Theo thông tin được công bố, bác sĩ Pakhmode gục ngã vào khoảng 6h và được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực hồi sức tích cực, ông đã không qua khỏi. Trường hợp này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu chúng ta đang quá tin tưởng vào các chỉ số quen thuộc như đường huyết, cholesterol, điện tâm đồ, chế độ ăn uống và mức độ vận động trong khi bỏ sót những yếu tố nguy cơ quan trọng khác?

Bác sĩ Pakhmode rất chú trọng rèn luyện sức khỏe và kết quả điện tâm đồ của ông chỉ vài ngày trước đó hoàn toàn bình thường. Ảnh: Indian Express

Bác sĩ Ranjan Shetty, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Sparsh (Ấn Độ), cho biết ông từng chứng kiến nhiều bác sĩ bị đau tim hoặc ngừng tim đột ngột dù không có bất thường rõ rệt trong các xét nghiệm thông thường. Nguyên nhân phổ biến nhất là căng thẳng kéo dài, làm việc quá giờ, thiếu ngủ và kiệt sức. “Khi các yếu tố khác đều trong giới hạn bình thường, stress chính là yếu tố kích hoạt nguy cơ lớn nhất của nhân viên y tế”, bác sĩ Shetty nói.

Một câu hỏi khác được đặt ra: Liệu chỉ riêng căng thẳng có thể gây đau tim ở người vốn được coi là khỏe mạnh? Theo Indian Express, các chuyên gia cho rằng câu trả lời là có. Căng thẳng và kiệt sức kéo dài gây viêm mạn tính, làm suy yếu thành mạch máu. Khi đó, cholesterol “xấu” (LDL) dễ tích tụ đẩy nhanh quá trình hình thành mảng xơ vữa và tắc nghẽn.

Căng thẳng cũng làm gia tăng các hormone như adrenaline và cortisol. Adrenaline khiến tim đập nhanh, huyết áp cao còn cortisol làm tăng đường huyết, cholesterol và triglyceride. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục trong thời gian dài, tim sẽ dần bị tổn thương. Ngay cả stress ngắn hạn cũng có thể nguy hiểm: một đợt tăng adrenaline đột ngột có thể làm mảng xơ vữa bong ra, tạo cục máu đông đủ lớn để gây nhồi máu cơ tim.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet cho thấy những người có mức độ căng thẳng cao, tiền sử trầm cảm hoặc các yếu tố tâm lý - xã hội bất lợi có nguy cơ bị đau tim cao gấp 2,5 lần. Căng thẳng kéo dài cũng góp phần gây tăng huyết áp, đặc biệt ở các bác sĩ và người lao động trí óc trẻ tuổi khi kích thích cơ thể sản sinh quá mức các hormone stress, làm tổn thương thành động mạch.

Đáng lưu ý, nhiều bác sĩ thường bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm như mệt mỏi bất thường, đau nhẹ, buồn nôn hay choáng váng vì cho rằng đó chỉ là hệ quả của làm việc quá sức.

Thời điểm xảy ra cơn nhồi máu cơ tim - khoảng 6h - cũng không phải ngẫu nhiên. Trong khoảng từ 3 tới 6h, cơ thể giải phóng mạnh cortisol và adrenaline. Các hormone này làm tăng nhịp tim, huyết áp và nhu cầu oxy của tim, đồng thời dễ gây co mạch và làm bong mảng xơ vữa. Bên cạnh đó, máu dễ đông hơn vào buổi sáng sớm do tình trạng mất nước và khả năng tự phân giải cục máu đông của cơ thể giảm.

Cuối cùng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điện tâm đồ có thể không ghi nhận được sự tích tụ mảng xơ vữa hoặc những bất thường ở giai đoạn sớm. Trong một số trường hợp, dòng máu bị hạn chế nghiêm trọng nhưng chưa gây tổn thương cơ tim và điện tâm đồ thường không ghi nhận được. Khi đó, các xét nghiệm máu chuyên sâu mới có thể giúp phát hiện tổn thương cơ tim kịp thời.