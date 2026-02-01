Ngày 1/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2025 và trao quyết định kết nạp hội viên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, trong năm 2025, Hội đã tiếp nhận gần 900 đơn xin gia nhập và xét kết nạp 63 hội viên. Tuy nhiên, theo ông, việc kết nạp không thể thực hiện một cách dễ dãi, dù số lượng hồ sơ đăng ký rất lớn.

"Không phải vì đông người xin vào hội mà chúng ta có thể xét kết nạp một cách dễ dãi", Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong số 63 hội viên được thông qua, Hội đã trao quyết định kết nạp cho 62 hội viên tại buổi lễ. Một trường hợp còn lại đang có kiến nghị từ địa phương và tiếp tục được xem xét, tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc gia nhập tổ chức nghề nghiệp lớn nhất của giới cầm bút cả nước, ông Nguyễn Quang Thiều khẳng định, vào Hội không phải để tìm kiếm lợi ích cá nhân mà là để gánh vác trách nhiệm về tư cách sống, về phát ngôn trong xã hội và về chất lượng tác phẩm.

"Bước vào Hội Nhà văn Việt Nam là bước vào một thách thức, một trách nhiệm", ông nói.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ban Chấp hành Hội khóa XI sẽ nghiên cứu, xây dựng quy chế khai trừ hội viên. Theo ông, bên cạnh quy chế kết nạp, cần có những quy định chặt chẽ nhằm bảo vệ uy tín của Hội và nền văn học, nhất là trong trường hợp hội viên vi phạm nghiêm trọng về sáng tác, phát ngôn hoặc hành xử.

Lễ tổng kết và kết nạp hội viên mới là hoạt động thường niên, góp phần ghi nhận những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời bổ sung lực lượng sáng tác cho Hội Nhà văn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.