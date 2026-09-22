Tại sự kiện, học sinh, sinh viên Việt Nam có thể tìm hiểu thông tin về các chương trình học bổng, trong đó có học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT); đồng thời lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm thực tế để từng bước hiện thực hóa ước mơ học tập và phát triển tại Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du học hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Theo thống kê từ Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO), Việt Nam hiện đang đứng thứ hai về số lượng du học sinh quốc tế tại Nhật Bản - minh chứng cho sự quan tâm và tin tưởng ngày càng gia tăng của học sinh, sinh viên Việt Nam đối với nền giáo dục tiên tiến và môi trường học tập năng động tại “Xứ sở mặt trời mọc”.

Nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt - Nhật, đồng thời hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận nguồn thông tin chính thống, cập nhật về chính sách và cơ hội du học tại Nhật Bản, Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp với Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED), Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Du học Nhật Bản 2026.

Thời gian:

Từ 14h00 đến 19h00 ngày 03/10/2026 (Thứ 7)

Từ 08h00 đến 13h00 ngày 04/10/2026 (Chủ nhật)

Địa điểm: Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh (lối vào 61 phố Giảng Võ), phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Bên cạnh hình thức tham dự trực tiếp tại Hà Nội, các các nhân và tổ chức quan tâm có thể tiếp cận thông tin Hội thảo qua hình thức xem phát trực tiếp (livestream) trên các Fanpage chính thức của CIED và JASSO:

Fanpage CIED: https://www.facebook.com/ciec.vn

Fanpage JASSO Vietnam: https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

Người tham gia trực tuyến còn có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn bao gồm: 02 tai nghe Airpods Pro 4, 06 Tai nghe Sony và 10 tai nghe Apple Earpods

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 sẽ cung cấp thông tin và các hoạt động nổi bật như: Tư vấn trực tiếp với đại diện của 39 cơ sở giáo dục hàng đầu Nhật Bản về ngành học, thủ tục đăng ký, điều kiện nhập học, thủ tục visa, nhà ở; Cập nhật thông tin học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT), học bổng từ các cơ sở giáo dục Nhật Bản, Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) và các chương trình hỗ trợ sinh viên; Giao lưu cùng cựu du học sinh: Lắng nghe trải nghiệm thực tế về phương pháp học tập, hòa nhập văn hóa và kinh nghiệm sống giúp người học chuyển bị hành trang vững vàng nhất.

Hội thảo “Study in Japan Fair 2026” là cầu nối giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận gần hơn với ước mơ du học Nhật Bản. Hãy khám phá những cơ hội học tập trong tầm tay.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED) - Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở: 23-25 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội

Văn phòng Tư vấn du học: 12-14 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Điện thoại: 024.6689.3555

Email: info@cied.vn

Website: www.cied.vn

(Nguồn: Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế)