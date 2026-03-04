Chia sẻ với VietNamNet, Trần Thuận Hiếu cho hay vẫn lâng lâng cảm xúc khi nhận được suất học bổng toàn phần trị giá 12 tỷ đồng đến từ ngôi trường top 6 của Mỹ.

“Lúc mở thư thông báo, em đã vui mừng đến run lên khi biết mình trúng tuyển. Đọc thông tin về mức học bổng, em còn bất ngờ hơn và đã nhảy cẫng lên trong phòng. Mẹ em ngồi cạnh bên cũng vui đến bật khóc”, Hiếu kể.

ĐH Chicago thuộc top 6 các trường đại học tốt nhất nước Mỹ và top 13 của thế giới, theo QS. Ngoài ra, Hiếu cũng trúng tuyển một số trường đại học công lập khác của Mỹ.

Trần Thuận Hiếu, trúng tuyển đại học hàng đầu Mỹ với học bổng 12 tỷ đồng

Hiếu cho rằng hồ sơ giúp em giành được suất học bổng từ trường đại học danh giá hoàn toàn không được xây dựng bởi mục tiêu “apply du học” mà đến tự nhiên qua hành trinh học tập và khám phá bản thân trong nhiều năm.

“Nếu chỉ có điểm số hay giải thưởng theo cách thông thường là hình ảnh một học sinh châu Á học giỏi, em nghĩ có lẽ bản thân sẽ chưa đủ khác biệt để có thể giành được suất học bổng toàn phần. Tất cả các dự án hay hoạt động ngoại khóa tham gia, em không hề suy nghĩ sẽ dùng để apply du học sau này mà thực sự lao vào vì đam mê”, Hiếu chia sẻ.

Gần 300 bản nháp bài luận

Để đến hôm nay, Hiếu đã viết rất nhiều bài luận, thậm chí nhiều hôm ngồi viết bài xuyên đêm. Trong đầu Hiếu luôn có nhiều ý tưởng và cứ khi ý tưởng nào đó hay hơn lóe lên, em sẵn sàng viết lại từ đầu. Cứ thế, gần 300 bài luận đã được Hiếu viết ra; nhưng đến 90% trong số đó, sau khi viết lại bỏ đi. Bài luận cuối được gửi đi, với Hiếu là nhiều cảm hứng nhất. Em chọn cách viết chân thực, có phần phản biện và tư duy ngược. “Em không cố đoán trường muốn nghe gì mà đã viết đúng những gì mình nghĩ. Hai tháng sau khi gửi tới trường, khi đọc lại, em vẫn thấy đó là bài luận phản ánh rõ nhất con người mình”, nam sinh nói.

Thuận Hiếu chia vui cùng ông bà sau tấm Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026. Ảnh: NVCC.

Ông Trần Doanh Tuyến, bố của Thuận Hiếu hiểu rõ con trai đã nỗ lực nhường nào để có kết quả hôm nay. “Có những hôm con ngồi viết bài luận xuyên đêm. Cứ viết rồi xóa; xóa đi rồi viết lại. Có hôm, con mệt chỉ ngồi nhìn màn hình, nhưng rồi lại cúi xuống, viết tiếp”, anh Tuyến kể.

Quá trình viết luận cũng mang đến cho Hiếu nhiều kinh nghiệm: “Ban đầu, khi mới viết luận, em thường viết trước bằng Tiếng Việt rồi mới dịch sang Tiếng Anh. Nhưng sau này khi có kinh nghiệm hơn, em nhận ra cách đó không hiệu quả. Khi em viết bằng Tiếng Anh ngay từ đầu, bài luận tự nhiên hơn, đúng nhịp tư duy và mọi người đều đánh giá hay hơn”.

Nhà cách trường khá xa nên mỗi ngày, Hiếu phải vượt quãng đường khoảng 40km cả đi lẫn về. Tuy vậy, dù trời nắng nóng hay giá rét, nam sinh vẫn đều đặn dậy từ 5h30 sáng để đến lớp.

“Nhiều hôm, sau khi học ở trường, con đi học thêm hoặc tiếp tục tham gia dự án và trở về nhà khi đã 23h. Ngày thường, nhiều đêm, khi cả nhà đã ngủ, đèn phòng con vẫn sáng”, ông Tuyến kể.

Hiếu cho rằng việc học chỉ thực sự hiệu quả khi bản thân cảm thấy thích thú, hứng khởi.

Thuận Hiếu tham gia các dự án và hoạt động ngoại khóa vì sự đam mê và mong muốn khám phá bản thân, thay vì mục tiêu apply du học. Ảnh: NVCC.

Với các dự án, Hiếu theo đuổi vì đam mê, duy trì liên tục trong thời gian dài và thực sự cảm nhận hiệu quả. Các dự án của Hiếu tập trung vào việc hỗ trợ trẻ khiếm khuyết như: Ứng dụng AI trong nhận diện ngôn ngữ ký hiệu; dạy viết code (ngôn ngữ lập trình) cho trẻ khiếm thính,... “Điều em vui nhất là sau vài tháng quay trở lại trung tâm, các em nhỏ vẫn nhớ và chạy đến chào minh. Em vui vì những tình cảm, tâm huyết của mình đã tạo ấn tượng tốt đẹp”, Hiếu kể.

Ông Tuyến vẫn nhớ những vết sẹo chi chít trên cánh tay con trai từ những lần cầm cưa, đục tạo những món quà thủ công tặng các em nhỏ ở trung tâm trẻ khuyết tật.

Kết quả học tập của nam sinh cũng vô cùng ấn tượng. Năm 2025, em giành chức vô địch kỳ thi Vô địch trí tuệ nhân tạo Việt Nam và giải Nhì kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo Việt Nam; giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Em cũng giành giải Ba thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học trong 2 năm liên tiếp lớp 11 và 12. Điểm trung bình học tập học kỳ 1 năm lớp 12 của Hiếu đạt 9,8. Nam sinh cũng thi SAT đạt 1570 điểm ngay ở lần đầu tiên.

Mới đây nhất, Hiếu tiếp tục gây ấn tượng khi giành được Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026 - thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam.

Thuận Hiếu bên bố mẹ và các em của mình. Ảnh: NVCC.

Hiếu cho hay em chọn Mỹ để du học bởi đó là quốc gia phát triển, năng động và cũng đa dạng bậc nhất để thỏa sức bản thân khám phá.

Theo kế hoạch, khoảng tháng 8, nam sinh sẽ bắt đầu lên đường du học. Thời gian này, Hiếu vẫn tập trung để hoàn thành chương trình phổ thông và trang bị, bổ sung thêm những kiến thức, kỹ năng cho hành trình tự lập sắp tới. Riêng nấu ăn là sở thích nên Hiếu khá tự tin trong việc này.

Là anh cả trong gia đình có 4 em, Hiếu cũng học được tính kiên nhẫn và không ngại trải nghiệm các công việc. “Từ việc chăm các em, em thấy mình cũng tháo vát hơn và học cách làm những việc nhà”, Hiếu cười.

Ở ĐH Chicago, năm đầu tiên, em sẽ chưa phải chọn ngành học cụ thể. Hiếu cho hay, hiện tại, em hứng thú và dự định sẽ đăng ký nhóm ngành học liên quan đến cả kinh tế và trí tuệ nhân tạo.