Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề hội thảo năm nay “Đoàn kết trong bất định” phản ánh thực tế của thời đại, thể hiện khát vọng chung.

Thứ trưởng cho rằng, thế giới ngày nay “mong manh” hơn bao giờ hết, xuất hiện các thách thức toàn cầu như xung đột, chiến tranh. Các nguyên tắc định hình từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2 như chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, hợp tác vì lợi ích chung đang có dấu hiệu bị “xói mòn”. Châu Á - Thái Bình Dương vốn là khu vực năng động nhất cũng không tránh khỏi “những cơn gió bất định” và Biển Đông là tấm gương phản chiếu những biến động của khu vực và toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: G.X

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội để các quốc gia khẳng định các nhân tố thúc đẩy gắn kết. Đó là đối thoại, hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế. Việt Nam luôn nhất quán với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Đồng thời, Việt Nam cũng đề cao vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Việt Nam cam kết giải quyết hòa bình tranh chấp, xây dựng lòng tin và quản lý có trách nhiệm các khác biệt; sẵn sàng hợp tác với tất cả đối tác để đảm bảo các vùng biển chung là biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng. Việt Nam tự hào là một trong 60 quốc gia đầu tiên phê chuẩn, phê duyệt Hiệp định về đa dạng sinh học ngoài vùng tài phán quốc gia (BBNJ), thể hiện cam kết bền vững với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: G.X

Bà Seema Malhotra, Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao kiêm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vương quốc Anh hoan nghênh việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam -Anh.

Theo bà, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, bao gồm hợp tác an ninh biển; khẳng định cam kết lâu dài của Anh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, ủng hộ hòa bình, thịnh vượng, ổn định khu vực và các nguyên tắc quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: G.X

Bà Malhotra khẳng định, Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với thương mại hàng hải, sinh kế và thịnh vượng của khu vực, những vụ việc gần đây diễn ra tại Biển Đông gây quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực.

Bày tỏ Anh phản đối các hành động gây hấn hoặc làm suy yếu luật pháp quốc tế, bà nhấn mạnh các vùng biển ở Biển Đông phải được xác định và giải quyết một cách hòa bình, tuân thủ UNCLOS.

"Anh luôn tôn trọng và đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì ổn định tại khu vực và tiếp tục ủng hộ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tầm nhìn Hàng hải ASEAN; ủng hộ tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trong đó COC phải tôn trọng UNCLOS và phản ánh lợi ích chính đáng của tất cả các bên..." - bà Malhotra cho hay.