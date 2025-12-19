Ngày 12/12 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tái sinh làn da và điều hòa sắc tố Bio-Hacking: Chiến lược mới trong ứng dụng điều trị”.
Theo Ban tổ chức, hội thảo cập nhật các tiến bộ khoa học và xu hướng Bio-Hacking nổi bật của da liễu - thẩm mỹ thế giới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn, hiệu quả và chuẩn mực khoa học trong điều trị.
Nhiều chuyên gia đánh giá hội thảo có chất lượng học thuật cao, gắn với thực tiễn và phù hợp điều kiện ứng dụng tại Việt Nam; qua đó làm rõ Bio-Hacking là sự kết hợp giữa công nghệ cao, sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và kinh nghiệm lâm sàng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và trải nghiệm người bệnh.
Hội thảo được giới chuyên môn đánh giá là hoạt động khoa học thiết thực, góp phần cập nhật xu hướng điều trị da liễu - thẩm mỹ công nghệ cao cuối năm 2025 và thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn tại Việt Nam.
(Nguồn: Châu Đại Dương)