Ngày 12/12 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Châu Đại Dương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tái sinh làn da và điều hòa sắc tố Bio-Hacking: Chiến lược mới trong ứng dụng điều trị”.

Đại diện Ban tổ chức đến từ Công ty Châu Đại Dương; Koru Pharma (Hàn Quốc); Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại diện Ban tổ chức chụp hình cùng khách mời

Sự kiện thu hút hơn 400 đại biểu là các chuyên gia quốc tế, các nhà nghiên cứu, bác sĩ, dược sĩ cùng đại diện các phòng khám, cơ sở thẩm mỹ trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, hội thảo cập nhật các tiến bộ khoa học và xu hướng Bio-Hacking nổi bật của da liễu - thẩm mỹ thế giới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn, hiệu quả và chuẩn mực khoa học trong điều trị.

Chủ tọa phát biểu khai mạc hội thảo

Nhiều chuyên gia đánh giá hội thảo có chất lượng học thuật cao, gắn với thực tiễn và phù hợp điều kiện ứng dụng tại Việt Nam; qua đó làm rõ Bio-Hacking là sự kết hợp giữa công nghệ cao, sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và kinh nghiệm lâm sàng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và trải nghiệm người bệnh.

Xu hướng Bio-Hacking là nội dung trung tâm xuyên suốt các bài báo cáo

Các bài báo cáo có tính học thuật chuyên sâu, tính ứng dụng cao.

Không khí tọa đàm sôi nổi, thẳng thắn trên tinh thần học hỏi

Giám đốc Công ty Châu Đại Dương và Giám đốc Koru Pharma Hàn Quốc

Khách mời lưu giữ lại những kiến thức mới trong ngành thẩm mỹ

Hội thảo được giới chuyên môn đánh giá là hoạt động khoa học thiết thực, góp phần cập nhật xu hướng điều trị da liễu - thẩm mỹ công nghệ cao cuối năm 2025 và thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn tại Việt Nam.

(Nguồn: Châu Đại Dương)