Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 28/8 cho biết vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ E150 - Hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận phiếu công bố 287/22/CBMP-BN, Số lô: 01, ngày sản xuất 2/1/2024; hạn dùng 1/2029.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Tân Hà Lan (địa chỉ số 8, tổ 13, cụm III, phường Tây Hồ, Hà Nội). Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh (Lô F1, cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất.

Một lô Kem nghệ E150- hộp 20g bị thu hồi trên toàn quốc. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi được đưa ra là lô sản phẩm có nhãn, hướng dẫn sử dụng chứa các cụm từ không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên Phiếu công bố.

Cụ thể, nhãn sản phẩm ghi “Cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương”, “vitamin E thiên nhiên”; nhãn hộp: “hết thâm”; nhãn tuýp: “giúp hết mụn”, “hết rạn da, hết các vết thâm nám”.

Mẫu sản phẩm cũng ghi tên Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sofpaifa - Hộp 1 tuýp 5g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận phiếu công bố: 002220/20/CBMP-HCM; Số lô: 0010724; ngày sản xuất 16/7/2024; hạn dùng 16/7/2027. Sản phẩm này được giới thiệu là kem bôi giúp vết ngứa do muỗi, kiến đốt.

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh (số 4A Lò Lu, phường Long Phước, TPHCM).

Lý do thu hồi là nhãn, hướng dẫn sử dụng của lô sản phẩm chứa các cụm từ, hình ảnh không phù hợp tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm và thông tin trên phiếu công bố, cụ thể như sau: sử dụng các cụm từ “Kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến… đốt”, “Sử dụng hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng: muỗi, kiến lửa, rệp, bọ chét, bù mắt, sâu róm, vắt, sứa biển, ong… đốt”, “có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da”.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem nghệ E150 - Hộp 1 tuýp 20g và lô sản phẩm Sofpaifa - Hộp 1 tuýp 5g nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm.