Ngày 28/8, tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được tổ chức trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Hội thảo quy tụ gần 120 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục quốc tế.

Sự kiện do Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam và Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM phối hợp tổ chức, với sự tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và Tổ chức giáo dục Thụy Sĩ Swiss Edu Hub.

Theo ban tổ chức, hơn 180 tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ các trường đại học, học viện, cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp du lịch trên cả nước đã được gửi về hội thảo.

Các bài viết sau khi xem xét, phản biện, chọn lọc, đáp ứng yêu cầu được đưa vào kỷ yếu hội thảo dày khoảng 1.500 trang, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xuất bản.

Du khách trải nghiệm các hoạt động du lịch biển tại Kỳ Co, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hà

Nội dung hội thảo tập trung vào ba nhóm vấn đề chính, gồm xu hướng và mô hình quốc tế về phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; đổi mới giáo dục, đào tạo du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số; và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với đặc thù du lịch Gia Lai.

Trong đó, các chuyên gia thảo luận về khung năng lực nghề du lịch quốc tế và ASEAN, chuẩn đầu ra, kiểm định chất lượng, công nhận bằng cấp, khả năng dịch chuyển lao động; đồng thời đề cập việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), e-learning, VR/AR trong đào tạo.

Các vấn đề về phát triển kỹ năng số, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, khả năng giao tiếp liên văn hóa và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng được đặt ra tại hội thảo.

Đối với Gia Lai, các tham luận tập trung vào phát triển nguồn nhân lực gắn với không gian du lịch biển và đại ngàn, du lịch cộng đồng, văn hóa bản địa; đồng thời nâng cao năng lực phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026 và tạo nền tảng phát triển du lịch lâu dài.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh hội nhập, người lao động ngành du lịch không chỉ cần nghiệp vụ chuyên môn mà còn cần có ngoại ngữ, kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ, giao tiếp liên văn hóa và năng lực quản trị trải nghiệm.

Hội thảo cũng hướng tới đề xuất các mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động và cộng đồng tham gia hoạt động du lịch; thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị.

Qua đó, các đơn vị kỳ vọng tăng cường sự kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và tổ chức quốc tế trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch.

An Bình