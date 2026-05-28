TS. Võ Hoàng Duy – Phó Hiệu trưởng TDTU phát biểu chào mừng Hội thảo CUTE 2026

CUTE (The 5th International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering) là chuỗi hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Tôn Đức Thắng sáng lập từ năm 2016 và được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Qua các kỳ tổ chức, hội thảo đã khẳng định vị thế là diễn đàn học thuật uy tín trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, đô thị và giao thông, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Hội thảo do Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) chủ trì, phối hợp cùng nhiều trường đại học uy tín trong và ngoài nước, gồm: Đại học Khoa học và Kỹ thuật Wrocław (Ba Lan), Đại học Hasselt (Bỉ), Đại học Trieste (Ý), Đại học Malaysia Perlis và Đại học Kỹ thuật MARA (Malaysia), Đại học Quốc gia Kaohsiung (Đài Loan) cùng Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm nay, hội thảo thu hút hơn 150 bài báo khoa học đến từ 75 trường đại học và viện nghiên cứu thuộc 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như Úc, Pháp, Ý, Đài Loan, Ba Lan, Malaysia, Ấn Độ, UAE, Hàn Quốc và Philippines.

GS. Adrian Różański – Đại học Khoa học và Kỹ thuật Wrocław (Ba Lan), Chủ tịch hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo CUTE 2026

Các tham luận tại hội thảo tập trung giới thiệu những xu hướng nghiên cứu mới cùng các giải pháp thực tiễn nhằm ứng phó với thách thức ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu. Nội dung nghiên cứu trải rộng trên nhiều lĩnh vực như kỹ thuật xây dựng xanh, quy hoạch đô thị thích ứng khí hậu, phát triển hệ thống giao thông hiệu quả và giảm phát thải carbon. Bên cạnh đó, nhiều công trình cũng đi sâu vào vật liệu xây dựng tiên tiến, cơ học kết cấu, cải tạo nền đất và kỹ thuật móng, hướng đến nâng cao độ an toàn, tính ổn định và khả năng phát triển bền vững của hạ tầng đô thị trong dài hạn.

GS. Jie Yang - Đại học RMIT (Úc), trình bày tham luận với chủ đề: Recent Advances in Functionally Graded Engineering Structures

Hội thảo còn có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và phát triển đô thị, qua đó tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Sự tham gia này góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác và đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tiễn một cách hiệu quả.

Các học giả quốc tế trình bày tham luận tại hội thảo

Theo ban tổ chức, CUTE 2026 được thiết kế như một không gian kết nối giữa học thuật và thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi tri thức và hợp tác nghiên cứu. Bên cạnh các phiên báo cáo chuyên đề của những diễn giả quốc tế uy tín, hội thảo còn diễn ra nhiều phiên thảo luận song song, khu vực trưng bày poster khoa học và không gian giao lưu học thuật dành cho các nhóm nghiên cứu.

Các đại biểu tham dự hội thảo CUTE 2026 chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: TDTU

Tiếp nối chuỗi hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Tôn Đức Thắng khởi xướng được tổ chức luân phiên tại các trường đại học trên thế giới. Hội thảo CUTE 2026, với sự tham dự đông đảo của các nhà khoa học từ nhiều quốc gia, đã tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng của các sự kiện học thuật do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Tú Uyên