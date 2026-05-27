Nội dung trên được nêu trong Đề án khu đô thị đa mục tiêu vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phê duyệt.

Theo đề án, trường hợp người mua có nhu cầu chuyển nhượng nhà khi chưa đủ 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án. Giá bán tối đa bằng giá ghi trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Đề án xác định mục tiêu phát triển các khu đô thị đa mục tiêu phân bổ đồng đều tại 8 hướng của thành phố, gắn với 9 trục động lực phát triển theo quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Các khu đô thị ưu tiên bố trí gần hành lang giao thông chính và đầu mối giao thông công cộng.

Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm. Ảnh: CĐT

Hướng tới mô hình đô thị “sống - làm việc - hưởng tiện ích tại chỗ”

Các khu đô thị này sẽ đáp ứng nhiều loại hình nhà ở như nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại.

Theo đề án, Hà Nội hướng tới mô hình đô thị “sống - làm việc - hưởng tiện ích tại chỗ”, trong đó cư dân có thể tiếp cận trường học, cơ sở đào tạo nghề, bệnh viện, phòng khám, không gian văn hóa - thể thao ngay trong khu đô thị.

Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% khu đô thị đa mục tiêu đáp ứng tiêu chí đô thị thông minh.

Đề án cho biết tổng nhu cầu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 khoảng 195-255 triệu m2 sàn. Sau khi trừ nhu cầu nhà ở xã hội và nhà dân tự xây, Hà Nội cần phát triển khoảng 132-192 triệu m2 sàn nhà ở thương mại và tái định cư trong các khu đô thị đa mục tiêu.

Về tái định cư, đề án nêu rõ trường hợp quá 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng mà căn hộ tái định cư chưa được bố trí hoặc không có người nhận theo phương án đã phê duyệt, nhà đầu tư được đề xuất chuyển số căn hộ này sang nhà ở xã hội để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

Hà Nội cũng khuyến khích phát triển hệ sinh thái kinh tế đô thị đa dạng trong các khu đô thị đa mục tiêu, gồm thương mại, dịch vụ, kinh tế số, kinh tế sáng tạo và mô hình sản xuất sạch.

Theo lộ trình đề án, trong quý 2 năm 2026, thành phố sẽ phê duyệt và triển khai một số khu đô thị đa mục tiêu. Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành 2-3 khu đô thị để đánh giá hiệu quả mô hình trước khi nhân rộng.

Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên sáng kiến ra mô hình khu đô thị đa mục tiêu. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng cho biết, thành phố kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần điều tiết thị trường bất động sản, kéo giảm giá nhà để người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở thực chất hơn.